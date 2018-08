Er hatte alles versucht, um am Ende doch noch ins rote Siegertrikot zu fahren - und scheiterte am Ende denkbar knapp: Der Berliner Maximilian Schachmann hat die Deutschland-Tour nach einem kämpferischen Auftritt auf der letzten Etappe auf dem dritten Platz beendet. "Ich habe alles auf eine Karte gesetzt", sagte er nach dem Rennen in der ARD - und: "Ich denke, ich kann aber stolz nach Hause fahren und habe den Fans ein tolles Rennen geboten."

Knapp sieben Kilometer vor dem Ziel hatte Schachmann attackiert. Der Rückstand, den er aufholen musste: Sechs Sekunden auf den Slowenen Matej Mohoric. Mit fünf anderen Fahrern gelang es ihm auch, sich abzusetzen. Jedoch nur kurz. Das Problem: Die anderen Ausreißer hatten kein Interesse, ihn bei seiner Flucht zu unterstützen. Allein im Wind fehlte Schachmann letztendlich die Kraft, das Hauptfeld auf Distanz zu halten. Nach dem Rennen beklagte er vor allem die mangelnde Unterstützung durch den Tour-de-France-Zweiten Tom Dumoulin. "Es war eine ärgerliche Situation, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Er hatte Chancen auf den Sieg", sagte Schachmann.