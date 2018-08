Aleksandar Djorovic Video: Mittagsmagazin | 16.08.2018 | Birgit Hofmann | Bild: Aleksandar Djorovic

WM-Teilnahme nach Flucht aus Iran - Saeid Fazloula: Angekommen im deutschen Kanu-Team

16.08.18 | 15:01 Uhr

Saeid Fazloula musste fliehen. Vor drei Jahren flüchtete er aus Iran zunächst in die Türkei und dann über die Balkanroute nach Deutschland. Nun trainiert er in Kienbaum für die Kanu-WM. Sein Antrieb: der deutsche Adler auf der Brust.

Es ist ein grelles, gelbes Kanu. Von kräftigen Paddelschlägen getrieben schnellt es durch den See am Bundesleistungszentrum Kienbaum in Brandenburg. Immer im Takt. Die Aufschrift: "Fazloula S." - und: "GER". Für den Mann, der im deutschen Nationaltrikot in dem schlanken Boot sitzt, sind das besondere Momente. Nach wie vor. "Ich freue mich, dass ich den deutschen Adler auf meiner Brust habe", sagt er und strahlt über das ganze Gesicht. "Ich habe es wegen des Adlers jeden Tag versucht. Es war nicht einfach, man muss immer fleißig trainieren." Saeid Fazloula heißt der Mann in dem Kanu mit vollem Namen. Östlich von Berlin holt er sich im Trainingslager der Kanuten den letzten Feinschliff vor der WM in Portugal. Es wird hart gearbeitet, aber auch gegrillt. Und Karten gespielt. Dass Fazloula nun dabei ist, ist für ihn das Ende eines langen Weges. Der 26-Jährige musste vor drei Jahren aus dem Iran fliehen - erst zu Fuß über die Grenze in die Türkei. Dann kam er über die Balkanroute nach Deutschland. Nun in Kienbaum in schwarz-rot-gold trainieren zu können, ist die Erfüllung eines Traums.

Saeid Fazloula im K2 über 500 Meter an der Seite von Lukas Reuschenbach. | Bild: imago/Sven Simon

Qualität im deutschen Team ist hoch

Kanu fahren, das war schon in Iran seine Leidenschaft gewesen. Und er war auch dort schon gut, einer der Besten des Landes. Er holte Medaillen, unter anderem bei den Asien-Spielen. Fliehen musste er, als man ihn verdächtigte, vom muslimischen zum christlichen Glauben übertreten zu wollen. In einem Land, in dem eben das verboten ist. Der 26-Jährige saß für kurze Zeit in Haft. Zu Unrecht, sagt Fazloula: "Ich habe meine Religion bis jetzt immer noch nicht gewechselt. Also ich bin immer noch Muslim." In Deutschland lebt er in Karlsruhe, wenn er nicht gerade in Kienbaum trainiert. Dass er in Brandenburg dabei sein kann, ist auch das Ergebnis großen Willens. Als er bei den Rheinbrüdern Karlsruhe loslegte, sah es gar nicht gut aus: "Am Anfang war es nicht sicher, ob ich überhaupt bleiben kann. Ich war der langsamste Paddler im Rheinhafen", sagte Fazloula in einem Gespräch dem SWR. Freilich mit Augenzwinkern. Aber: Die Qualität im deutschen Kanu-Team - das wohl beste der Welt - ist eine andere als die im Iran. Dass Fazloula es geschafft hat und mit nach Portugal reist, ist ein echter Fingerzeig.

Bereits bei der EM in Belgrad am Start

Die WM ist nicht das erste Großevent in den deutschen Nationalfarben für den gebürtigen Iraner. Mittlerweise ist er als Flüchtling anerkannt. Und vom iranischen Verband hat er die Freigabe bekommen. Schon bei der EM im Juni in Belgrad trat an. Und auch das Fernziel steht fest: die Olympischen Spiele in Tokio. Noch ist es ein Traum, aber die können manchmal ja auch in Erfüllung gehen. Sonst würde das grelle, gelbe Kanu gerade nicht in Kienbaum durch das Wasser schieben.

Sendung: Mittagsmagazin, 16.8.2018, 13 Uhr