rbb|24: Lena Petermann, Sie sind aus Freiburg nach Potsdam gewechselt. Freiburg ist in der vergangenen Saison vor Turbine gelandet. Warum der Wechsel, was hat Sie überzeugt?

Petermann: Ich war gut vier Jahre lang in Freiburg. Das war auf jeden Fall eine schöne Zeit, die ich auch nie vergessen werde. Aber ich habe gemerkt, dass es langsam Zeit wird für etwas Neues. Mit Turbine ist man an einer sehr guten Adresse. Das hat alles sehr gut gepasst. Und deswegen habe ich mich dann auch dafür entschieden.

Sie sind jetzt schon eine Weile da. Wie sind denn die ersten Eindrücke?

Gut, auf jeden Fall. Es gibt gute Trainingsbedingungen. Alles ist da, was wir brauchen. Es ist eine super Mannschaft. Also, es war recht leicht reinzukommen. Von Potsdam habe ich noch nicht so viel gesehen, aber ich habe ja genug Zeit.