Der Berliner Wasserspringer Patrick Hausding ist bei der Europameisterschaft in Edinburgh ins Finale eingezogen. Der Rekordeuropameister belegte im Vorkampf vom Drei-Meter-Brett am Donnerstagmittag Rang sieben.



Das Finale findet am Nachmittag ab 16.00 Uhr deutscher Zeit statt. Wegen einer Oberschenkelzerrung konnte Hausding bei den European Championships nur eingeschränkt trainieren. Am Dienstag war der 29-Jährige überraschend im Vorkampf vom Einer ausgeschieden.