Überraschung bei EM in Glasgow

Maria Kurjo und Lou Massenberg haben bei der EM der Wasserspringer überraschend Silber gewonnen. Die Berliner kamen am Montag im Mixed-Team-Wettbewerb in Edinburgh auf 352,60 Punkte und mussten sich nur den siegreichen Ukrainern geschlagen geben, die 355,90 Zähler holten. Auf Bronze und Russland hatten Kurjo und Massenberg am Ende gut drei Punkte Vorsprung. Im gemischten Team zeigen beide Springer jeweils drei Sprünge. Die Punkte werden

addiert.

Am Dienstag will Rekordeuropameister Patrick Hausding vom Einer ins Geschehen im Royal Commonwealth Pool eingreifen. Der 29-Jährige wurde wegen einer Oberschenkelzerrung im Mixed-Team-Wettkampf noch geschont.