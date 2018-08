Audio: inforadio | 16.08.2018 | Nikolaus Hillmann | Bild: imago sportfotodienst

Albas Trainingsauftakt mit vier neuen Spielern - Gute Teamchemie spielt guten Basketball

15.08.18 | 23:00

Weißes Poloshirt, kurze hellgraue Trainingshose, um den Hals eine grüne Pfeife an einem hellblauen Band: Alba-Coach Aito García Reneses beobachtet ganz genau die Bewegungen seiner Spieler in der kleinen, holzvertäfelten Trainingshalle der Albatrosse mit dem großen Vereinsemblem an der Rückseite des Korbes.



Es fehlen Shooting Guard Akeem Vargas, mit dem Alba nach fünf Jahren den Vertrag nicht verlängert hat, und Center Bogdan Radosavljević, der ebenfalls kein neues Angebot bekam. Der litauische Leistungsträger aus der letzten Saison, Marius Grigonis, hat die Berliner nach einem Jahr in Richtung Heimat verlassen.

Vier neue, junge, hungrige Spieler

Dafür hat Sportdirektor Himar Ojeda vier Neue geholt, die in der Halle so wirken, als würden sie schon immer das gelb-blaue Trikot tragen: Kenneth Ogbe, Topscorer aus den USA, Nationalspieler Rokas Giedraitis aus Litauen, der deutsche Nationalspieler Johannes Thiemann und der Isländer Martin Hermannsson. Das 23-jährige Nachwuchstalent von der Insel aus Feuer und Eis hat Alba für zwei Jahre verpflichtet. Die letzten zwei Jahre hat Hermannsson in Frankreich auf sich aufmerksam gemacht. Er gilt jetzt als Leistungsträger in der Isländischen Nationalmannschaft.



Aito brachte den Erfolg zurück in die Hauptstadt

Alle vier Neuzugänge passen exakt in Aitos Anforderungsprofil, genießt der Spanier doch den Ruf als exzellenter Talentförderer. So kitzelte Albas Trainer aus den jungen Spielern der letzten Saison jedes abrufbare Prozentchen heraus. Mit gutem Ergebnis: Pokalfinale und Platz Zwei in der Meisterschaft, Alba spielt wieder oben mit. Sogar Uli Hoeneß, Präsident des Pokalsiegers FC Bayern München, erklärt den Erfolg der Hauptstädter mit Aitos Engagement. "Ich habe das Gefühl, dass er jeden einzelnen Spieler besser gemacht hat", bemerkte der bayrische Klubchef im Gespräch mit der Münchner Abendzeitung.



Guter Basketball dank guter Teamchemie

Der Erfolg der letzten Saison ist beim Auftakttraining greifbar, das vermittelt auch Point Guard Joshiko Saibou: "Was uns letztes Jahr neben Spielerqualität ausgezeichnet hat, war auf jeden Fall diese Stimmung, die wir im Team haben." Auch Neuzugang Johannes Thiemann genießt diese Berliner Lockerheit. "Es wirkte so, als ob das Team immer Spaß hätte. Und es war auch eine sehr gute Teamchemie. Das ist immer sehr wichtig, um erfolgreichen Basketball zu spielen."



Saisonstart gegen Jena

Führungsspieler Niels Giffey, der in den Finalspielen gegen Bayern München auftrumpfte, glaubt, dass sein Team so ähnlich wie letztes Jahr spielen wird: "Jetzt haben wir zwei, drei andere Typen vielleicht noch dabei. Mal schauen, wie wir die integrieren."



Etwas mehr als sechs Wochen Zeit haben die Albatrosse für die Vorbereitung. Die neue Saison startet am 29. September mit einem Heimspiel gegen Jena - hoffentlich wieder mit attraktivem Basketball.