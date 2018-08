Ein Betonklotz im Nirgendwo: weder architektonisch sonderlich ansprechend, noch in anderer Weise irgendwie bemerkenswert. Ein paar Autos stehen davor, im Hintergrund ist das Rauschen der befahrenen Heinersdorfer Straße zu hören. Das beschriebene Gebäude ist die Erich-Wünsch-Halle und befindet sich in Bernau bei Berlin. Wie häufig im Leben gilt auch für diese Sporthalle folgende Weisheit: Nicht immer zählt das äußere Erscheinungsbild, sondern viel mehr was - oder in diesem Falle wer - sich darin verbirgt.

Die Erich-Wünsch-Halle ist die Trainings- und Heimspielhalle des Basketballvereins Lok Bernau. Soweit, so normal. Der Drittligist mit Aufstiegsambitionen ist auf den ersten Blick ein ganz gewöhnlicher Klub. Schaut man jedoch genauer hin, erkennt das geschulte Auge eine Besonderheit: In der Mannschaft der Brandenburger fallen nämlich sechs Namen auf. Alle sind jung, alle ambitioniert, alle talentiert. Und alle Jungs stehen bei Alba Berlin unter Vertrag.