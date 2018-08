Es war die erwartet schwere Aufgabe bei Herthas Pflichtspieldebüt in dieser Saison. Der Berliner Pokalschreck aus Braunschweig stellte den Bundesligisten zwischenzeitlich vor ernste Probleme - doch zwei magische Momente reichten am Ende für das Weiterkommen.

Diese Partien werden vom neutralen Zuschauer gerne in der Analyse zerrissen. Es sind jedoch genau diese Fußballspiele, die das große Potenzial haben, durch magische Momente entschieden zu werden. Genau in diese Kategorie fällt die DFB-Pokal-Erstrundenpartie von Bundesligist Hertha BSC bei Drittligist Eintracht Braunschweig.

Es war die erwartet schwere Aufgabe bei Herthas Pflichtspieldebüt in dieser Saison. Der Berliner Pokalschreck aus Braunschweig stellte den Bundesligisten zwischenzeitlich vor ernste Probleme - doch zwei magische Momente reichten am Ende für das Weiterkommen.

Für einen der angesprochenen magischen Momente sorgte ein Mann, der sonst nicht unbedingt für das Toreschießen bekannt ist. Als Nationalspieler Marvin Plattenhardt in der 38. Minute beim Stand von 0:0 eine vom Braunschweiger Keeper weggefaustete Ecke aus 28 Metern mit seinem starken linken Fuß Volley nahm, konnte man fast das Gefühl bekommen, alles liefe für ein paar Sekunden in Slow-Motion ab. Der umworbene Linksverteidiger traf die Kugel so satt und so perfekt, dass sich diese nach traumhafter Flugbahn am exakt richtigen Punkt wieder zu senken begann und unerreichbar für den Torwart im Braunschweiger Kasten einschlug. Ein Schuss wie ein Gemälde, und dazu die optimale Mischung aus Präzision und Kraft. Während der Torschütze von seinen Kollegen auf dem Spielfeld geherzt wurde, rieb sich sein Coach Pal Dardai an der Seitenlinie kurz die Augen. Denn vor diesem 1:0-Führungstreffer war es im ersten Pflichtspiel der Saison alles andere als rund gelaufen für seine Elf - und es sollte auch nicht viel besser werden.