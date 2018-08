Am Ende war es deutlich: Der BFC Dynamo unterlag im Olympiastadion dem 1. FC Köln mit 1:9. Der Schreck der Berliner: Ausgerechnet Ex-Union-Torjäger Simon Terodde. Bevor es bitter wurde, gab es sie: drei Minuten BFC-Glückseligkeit. Von Johannes Mohren

Es war nicht nur das erste Tor, das dem BFC beim siebten Auftritt im DFB-Pokal gelang. Es war auch der Moment, in dem er greifbar wirkte: Der ganz große Coup im Pokal – die Sensation gegen den Zweitligisten. Doch die Glückseligkeit währte kurz. Genauer gesagt: drei Minuten. Da begann für die BFC-Gefühlswelt der zweite Teil des Spiels. Er sollte ein ganz bitterer Tag werden, an dem das historische Tor von Patrik Twardzik immer mehr zu einer Randnotiz verkam.

Es war die 19. Spielminute. Ein langer Einwurf flog an den Kölner Strafraum. BFC-Stürmer Mateusz Lewandowski sah Patrik Twardzik – und der Neuzugang aus Halberstadt traf: Bei seinem Schuss durch das Gewühl im Strafraum der Gäste hatte FC-Keeper Timo Horn keine Chance. Die BFC-Fans auf der Gegengerade des Olympiastadions jubelten. 14.357 Zuschauer, davon über 10.000 BFCler, waren gekommen. Nachwende-Rekord für den Verein.

René Rydlewicz (BFC Dynamo): "Uns fehlen fünf, sechs Säulen verletzt. Man sieht, dass wir große Schwierigkeiten haben - und aktuell weder in der Liga noch in so einem Spiel irgendwie konkurrenzfähig sind."

Der Kölner, der die BFC-Träume zerstörte, ist in der Hauptstadt ein alter Bekannter. Zwei Jahre war er der Mann für die Tore bei Union Berlin. Simon Terodde brauchte zwanzig Minuten, um aus Begeisterung Ernüchterung werden zu lassen. Es war eine beeindruckende Tor-Show in drei Akten – begünstigt durch den Schiedsrichter, der gleich in zwei Fällen eine Abseitsposition übersah. Einmal knapp. Einmal mehr als deutlich.

Los ging es in der 21. Minute: Vincent Koziello war der Vorbereiter, Terodde traf ins lange Eck. 13 Minuten später stand der 30-Jährige am Fünfmeterraum bereit und verwertete ein Zuspiel von Louis Schaub. Als er in der 41. Minute – diesmal angespielt von Dominick Drexler – das 3:1 für die Kölner schoss, war es die Vorentscheidung. Zwischendurch hatte er noch den Pfosten getroffen. Terodde war überall – und die BFC-Abwehr überfordert.