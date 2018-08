Und auch in der ersten DFB-Pokal-Runde gegen den Bundesligaabsteiger 1. FC Köln blieb der BFC blass. Das von Trainer Rene Rydlewicz als "Bonusspiel" bezeichnete Duell endete in einem 1:9-Debakel. "Jetzt sind wir an einem Punkt, an dem wir sagen müssen: OK, wir sind weder in der Liga noch im Pokal konkurrenzfähig", erklärte Rydlewicz zähneknirschend nach dem Pokalspiel am Sonntag im Olympiastadion.

Zwar ging der Viertligist überraschend in Führung, doch die Geißböcke bestraften einen fahrlässig verteidigenden BFC. Die Berliner hätten auch zweistellig verlieren können. Dabei sah die DFB-Pokal-Partie vor einem Jahr gegen Schalke 04 wesentlich ansprechender aus. Mit der 0:2-Niederlage nahm der BFC Dynamo Schwung auf und bewältigte die Saison 2017/18 bravourös.