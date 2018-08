Der Berliner Profiboxer Tyron Zeuge und der Sauerland-Boxstall werden nicht weiter zusammenarbeiten. Wie Sauerland am Montag bekanntgab, habe man bereits am Freitag den Vertrag mit dem 26-jährigen Zeuge gekündigt.

K.o. in der fünften Runde

Nachdem der Ex-Weltmeister seinen WM-Kampf gegen den Briten Rocky Fielding Mitte Juli durch technischen K.O. in der fünften Runde verloren hatte, kündigte sich eine Trennung bereits an. "Nach der WM-Niederlage gegen Rocky Fielding ist die Kündigung vertragsgemäß und für uns eine Möglichkeit, um mit Tyron die Grundlage für einen Neustart zu legen. Unsere Türen stehen ihm immer offen. Natürlich in einer anderen Konstellation, denn es ist auch klar, dass unter den jetzigen Umständen eine weitere Zusammenarbeit keinen Sinn macht", sagte Firmengründer Wilfried Sauerland.