Und auch für Énard selbst ist es nur ein kurzer Aufenthalt in der Bundeshauptstadt. Der 42-Jährige kehrt am Mittwoch bereits zur französischen Nationalmannschaft zurück, mit der er sich als Co-Trainer auf die Weltmeisterschaft in Italien und Bulgarien vorbereitet (ab 10. September).

Auf diese Fragen gibt es eine ganz einfache Antwort: "Wir starten mit nur drei Spielern ins Training", erklärt Niroomand merklich angefressen. "Das wird natürlich schwierig am Anfang. Das liegt am Terminkalender. Der Kader wird erst kurz vor Saisonbeginn vollständig sein und dann kommen die meisten auch noch von ihrem Saisonhighlight - der Weltmeisterschaft."

Das große Rühren in den Vereinstöpfen ist eröffnet. Genau wie die Fachsimpelei der Fans: Wer ist gut für den Verein, was bringt ihn an den Abgrund? Damit Sie den Überblick behalten, hier die wichtigsten Transfers in Berlin und Brandenburg.

Trotz des momentan arg ausgedünnten Kaders, gab es viel zu besprechen. Dreimal in Folge konnten die Berliner den deutschen Meistertitel gewinnen. Doch in der vergangenen Saison musste nach holprigem Start erst der australische Trainer Luke Reynolds gehen und Routinier Stelian Moculescu seinen Ruhestand unterbrechen, um eine scheinbar verkorkste Spielzeit noch zu retten. Als sich der Meister-Coach nach dem Titelgewinn jedoch wieder zur Ruhe setzte, begann die Suche nach einem Übungsleiter erneut.

Was hat Cédric Énard also vor? Wie will er spielen lassen? Und vor allem: Warum bei den BR Volleys anheuern? "Ich wollte mich einfach verbessern und neue Erfahrungen sammeln. Ich war lange in Toulouse, da habe ich alles gelernt und im Anschluss in Tours, dem besten Team Frankreichs", erzählt der sympathische Mann auf Englisch mit französischen Akzent.

"Auch deshalb lasse ich gerne Volleyball mit französischem Touch spielen. Wir wollen stark als Team sein. Mit guter Mentalität in jedem einzelnen Spiel und in jeder Situation." Und ein kompliment für den neuen Arbeitgeber hat er auch parat: "Ich habe gehört, wie proffessionell hier gearbeitet wird. Das wollte ich unbedingt selbst erfahren."



Wenn der Mann mit der Brille auf der Nase spricht, dann spürt man, dass er einen Plan hat. Und eine Vision. Man traut ihm mit 14 Jahren Erfahrung als Coach viel zu in der Hauptstadt. Er wird Ende September oder sogar erst Anfang Oktober richtig einsteigen bei den Volleys - also nur 14 Tage vor Saisonstart. Dann wird er seinen zwölfköpfigen Kader hoffentlich zusammen haben - und kann den Neuaufbau bei den Volleys mit voller Kraft angehen.



Sendung: rbb um 6, 21.08.2018, 18:15 Uhr