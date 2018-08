Nach großem Kampf hat der Energie Cottbus die Pokalsensation nur knapp verpasst. Erst im Elfmeterschießen verloren die Lausitzer am Montagabend mit 5:7 gegen den SC Freiburg aus der ersten Liga - dabei war der Drittligist zunächst in Führung gegangen.

Fast wäre die Sensation im Stadion der Freundschaft perfekt gewesen, doch der FC Energie Cottbus hat die zweite Runde im DFB-Pokal knapp verpasst. Nachdem es nach Verlängerung und 120 Minuten noch 2:2 gestanden hatte, fiel die Entscheidung gegen den SC Freiburg erst im Elfmeterschießen. Dabei verschossen die Lausitzer ihren vierten Elfer, während der Erstligist zum 5:3 einschoss. Damit hieß es am Ende 5:7 aus Sicht des FC Energie.

Bereits in der ersten Halbzeit zeigten die Lausitzer, dass sie sich vor dem Bundesligisten nicht verstecken wollten. Zwar hatten die Breisgauer die größeren Spielanteile, taten sich aber schwer gegen gut stehende Cottbuser, die auch selbst immer wieder zu Kontern kamen - allerdings ohne zählbaren Erfolg. So ging es torlos in die Pause.

Während die Spieler des SC mit ihren Gedanken offenbar noch in der Kabine waren, schaltete der FC Energie gleich nach der Pause auf Angriff und ging durch Marcelo Freitas de Costa nicht unverdient in Führung. Dabei zog der Brasilianer nach einer Vorlage von Maximilian Zimmer aus rund 18 Metern ab, woraufhin der Ball unhaltbar im linken Winkel einschlug.

Bis kurz vor Spielende lag die Sensation in der Luft, doch in der 91. Minute gelang dem SC Freiburg doch noch der Ausgleich: Mike Frantz wuchtete den Ball mit vollem Risiko an die Unterkante der Latte und überwand Avdo Spahic im Tor der Cottbuser.