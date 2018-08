Eine ansprechende Paarung, doch leider auswärts: Der 1. FC Union Berlin muss in der nächsten DFB-Pokalrunde bei Borussia Dortmund antreten, und Hertha BSC reist zum Zweitligisten SV Darmstadt 98. Das hat Sprint-Star Gina Lückemkemper am Sonntagabend bei der Auslosung der 2. Runde des Pokalwettbewerbs ermittelt.

Die Köpenicker können sich sicher noch bestens an das letzte Duell gegen den Erstligisten erinnern. Vor zwei Jahren trafen beide Mannschaften ebenfalls in der zweiten Runde in Dortmund aufeinander. Die Eisernen lieferten einen couragierten Auftritt ab, kamen zu einem 1:1 nach Verlängerung, verloren dann jedoch im Elfmeterschießen mit 0:3.

Humorvoll reagierten die Unioner per Twitter, die nach dem 4:1-Sieg gegen St. Pauli derzeit Tabellenführer sind, auf das Ergebnis der Auslosung: Sie geloben, sich in einer, im Pokal recht oft entscheidenden Disziplin besonders zu üben.