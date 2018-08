dpa/rbb Audio: inforadio | 17.08.2018 | Lars Becker | Bild: dpa/rbb

Geschichte, Premiere und alte Bekannte - So starten Hertha, Union, Energie und BFC in den DFB-Pokal

17.08.18 | 13:09 Uhr

Am Freitag startet die erste Runde im DFB-Pokal – für die Vereine aus Berlin und Brandenburg geht es erst ab Sonntag los. Alle Duelle haben ihre eigene Überschrift und ihre ganz eigene Historie. Von Friedrich Rößler

Der BFC Dynamo empfängt am Sonntag um 15.30 Uhr den Bundesligaabsteiger 1. FC Köln im Olympiastadion. Der BFC hatte sich als Berlin-Pokal-Sieger für die erste Runde im DFB-Pokal qualifiziert und muss im Wohnzimmer von Hertha BSC antreten. Da im heimischen Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark die Vorbereitungen für die Para Leichtathletik-Europameisterschaften 2018 laufen, weichen die Weinrot-Weißen eben nach Westend aus.



BFC-Trainer Rene Rydlewicz scherzte auf der Pressekonferenz über den ungewöhnlichen Austragungsort: "Wir könnten auch auf einer Dorfweise spielen und die Jungs würden sich trotzdem auf dieses Spiel freuen." Seine Mannschaft wolle dieses "Bonusspiel" gegen Köln als Belohnung für die starke letzte Saison angehen und sich neuen Auftrieb verschaffen. In der laufenden Regionalliga-Saison haben die Hohenschönhausener erst einen Sieg aus vier Spielen geholt und befinden sich am Tabellenende in der Nordoststaffel.



Ostduell mit Geschichte

Ebenfalls am Sonntag (18.30 Uhr) tritt der 1. FC Union Berlin auswärts bei Carl Zeiss Jena an. Was im ersten Moment wie Drittligist gegen Zweitligisten klingt, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als Duell, in dem eine Menge Geschichte mitschwingt. Vor 50 Jahren hatten die Eisernen im FDGB-Pokalfinale den Favoriten aus Jena mit 2:1 geschlagen. Unions größter Titel hat bis heute nicht an Strahlkraft verloren.



Das beweisen ein Museum im und ein Denkmal vor dem Stadion an der Alten Försterei. Hartmut Felsch, Pokalsieger von 1968, spricht von einem riesen Gefühl. "Ich bin Union dankbar dafür, dass sie mir das ermöglicht haben." Auch für Verteidiger Christopher Trimmel gehört ein Spiel gegen Jena immer zu den Highlights. "Das ist natürlich ein besonderes Spiel für den Verein und wir bekommen das als Spieler natürlich auch mit, dass es etwas Besonders ist und wir wollen natürlich auch gewinnen." Nach vier Punkten aus zwei Partien in der Zweiten Liga sollte Union in der ersten Runde des DFB-Pokals nicht über Jena stolpern.

Wiedersehen alter Bekannter

Am Montag (18.30 Uhr) hat Energie Cottbus den SC Freiburg im Stadion der Freundschaft zu Gast. Der Brandenburger Landespokalsieger hat als Aufsteiger in der aktuellen Drittligasaison bisher überzeugt. Energie hat nur zwei Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze und Trainer Claus-Dieter Wollitz kennt den Pokalgegner ganz genau. Vor acht Jahren schmiss Cottbus Freiburg aus dem Pokal und auf der Trainerbank saß damals wie heute Pele Wollitz.



Auch Freiburgs Torjäger Nils Petersen weiß um die Motivationskünste von Wollitz. Der Nationalstürmer stand 2010 in der Startelf beim 2:1-Erfolg der Lausitzer. "Das wird ein schwieriges Ding, wir hatten lange nicht mehr so einen starken Gegner in der ersten Runde." Der Cottbus-Coach äußerte sich bisher zurückhaltend und sprach in der "Lausitzer Rundschau" von einer großen Herausforderung: "Wir freuen uns natürlich auf Nils Petersen. Wir sollten aber bescheiden bleiben, immerhin ist Freiburg Bundesligist."



Dritte Chance auf Revanche

Hertha BSC startet mit dem Pokalspiel in Braunschweig um 18.30 Uhr in die Saison und geht als Bundesligist gegen den niedersächsischen Zweitligaabsteiger als Favorit in die Partie. Die Alte Dame mit ihrer gelungenen Saison-Vorbereitung kommt für die Braunschweiger äußert ungelegen in die Löwenstadt. Die Eintracht hat den Absturz in die Dritte Liga noch nicht verdaut und rangiert mit drei Unentschieden und einer Niederlage auf einem Abstiegsplatz in der Tabelle. Herthas Manager Michael Preetz geht daher von einem Weiterkommen aus. "Wir wissen um die Qualitäten der Niedersachsen, doch unser Ziel ist Runde Zwei." Braunschweig sei aber ein attraktives Los und Hertha freue sich auf ein Duell gegen einen traditionsreichen Verein.



In der DFB-Pokal-Historie hat der Berliner Bundesligist allerdings keine gute Bilanz gegen Braunschweig vor zu weisen. In bisher drei Begegnungen zog Hertha immer den Kürzeren. Die Charlottenburger sollten daher ihren Gegner nicht unterschätzen.



