1968 war es das Finalduell um den FDGB-Pokal - jetzt, 2018, trifft der 1. FC Union erneut auf den FC Carl Zeiss Jena. Dieses Mal in der ersten Runde des DFB-Pokals. Und in der tun sich die Unioner traditionell schwer. Von Stephanie Baczyk

Michael Parensen muss lachen. "Ich glaube, es gab noch kein Spiel, wo wir im Vorfeld das Los angeschaut und gedacht haben: Okay, das ist 'ne machbare Aufgabe", sagt der dienstälteste Unioner im Kader. Er kennt sie natürlich, die Erstrundenbilanz seines Klubs im DFB-Pokal. In den letzten elf Jahren hat sich der 1. FC Union sieben Mal nach der ersten Runde aus dem Pokal verabschiedet. Gäbe es ein Spiel, das die Eisernen aus ihrem Kalender streichen könnten, es wäre exakt jenes. "Und auch dieses Jahr erwischt es uns wieder relativ hart in der ersten Runde, finde ich", schiebt Parensen noch hinterher.

Fischer hat sich schlau gemacht: Der Pokal hat seine eigene Gesetze, die großen Teams tun sich gegen die kleinen immer schwer. Das weiß der Mann mit den grauen, kurzen Haaren und der Goldkette um den Hals natürlich längst, obwohl es seine Premiere in diesem Wettbewerb ist. "Ich habe den DFB-Pokal in der Schweiz verfolgt", verrät er. "In der ersten Runde sind, glaube ich, immer etwa vier, fünf, sechs, sieben Mannschaften aus dem Oberhaus ausgeschieden. Das ist ein interessanter Wettbewerb." Ob und wie viele Änderungen er in der Startelf vornimmt, wollte Fischer vor der Partie nicht verraten. Denkbar ist, dass Jakob Busk anstelle von Rafal Gikiewicz im Tor beginnt.

Der Gegner am Sonntag heißt FC Carl Zeiss Jena. Ein Drittligist. Und der Klub, mit dem die Fans und die Verantwortlichen der Köpenicker den größten Triumph der Vereinsgeschichte verbinden: den FDGB-Pokalsieg 1968. "Ich hab's natürlich auch gehört, klar", sagt Unions Trainer Urs Fischer, der in dieser Woche einige Male dezent auf das historische Datum hingewiesen worden ist. "Aber in erster Linie gilt's, im Pokal eine Runde weiterzukommen, sich zu qualifizieren für die nächste Runde. Ich glaube, das wird 'ne ganze schwierige Aufgabe."

Fest steht hingegen: Es ist der nächste Reifetest für das vor dieser Saison neuformierte Unioner Team. "Ich habe das Eine oder Andere schon angesprochen", so Coach Fischer. "Die Mannschaft weiß Bescheid, und ich gehe auch wieder davon aus, dass sie in etwa so auftreten wird, wie sie das gegen Aue und in Köln gemacht hat". Diszipliniert und laufstark also. Doch im Vergleich zur Partie gegen Köln wird Union das Spiel machen müssen. "Das wird verdammt schwer", weiß Michael Parensen. "Als klassentieferer Kontrahent ist Jena natürlich extrem motiviert den Klassenhöheren rauszuwerfen, insofern wird’s wirklich eklig."

Der FC Carl Zeiss Jena ist heiß auf das Weiterkommen und setzt zudem auf lautstarke Unterstützung im ausverkauften Ernst-Abbe-Sportfeld. Union geht mit der Ausbeute von vier Punkten aus zwei Zweitligaspielen in die Partie. Mit Selbstvertrauen. Blenden lassen von dem starken Start will sich das Team aber nicht. "Ich glaube schon, dass wir noch viel in unserem Spiel verbessern können", gibt sich Michael Parensen selbstkritisch. "Wir müssen natürlich auch dranbleiben. Vier Punkte aus den ersten zwei Spielen sind in Ordnung. Nur, wenn es jetzt nicht so weitergeht, fängt man wieder von vorne an."