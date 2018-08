Christian Schenk bleibt trotz seines Doping-Geständnisses Olympiasieger im Zehnkampf. Das teilte das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Donnerstag mit und verwies dabei auf die Verjährungsfrist. Der ehemalige DDR-Athlet hatte in einem Zeitungsinterview, sowie in vorab erschienenen Auszügen seiner Autobiografie "Riss - mein Leben zwischen Hymne und Hölle" gestanden, während seiner aktiven Karriere gedopt zu haben.