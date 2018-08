imago/Richard Wareham Audio: Antenne Brandenburg | 22.08.2018 | Ivo Ziemann | Bild: imago/Richard Wareham

Drachenboot-EM in Brandenburg an der Havel - Wer gewinnen will, muss sich quälen können

22.08.18 | 20:11 Uhr

Wer an Drachenboote denkt, hat sicherlich bunte Drachenköpfe und Verkleidungen vor Augen. Nicht so bei der Europameisterschaft, die am Donnerstag in Brandenburg an der Havel startet. Hier geht es mehr um Disziplin als um Spaß. Von Ivo Ziemann

Brandenburg an der Havel wird in den nächsten vier Tagen zum Mekka für Drachenbootfans. Bei den "European Nations Championschips" messen sich ab diesen Donnerstag über 1.400 Athleten aus 19 Ländern.



Infos im Netz edbf.org - European Nations Championchips Vom 23. bis 26. August in Brandenburg an der Havel

Website: idbfchamps.org/2018bra



Verkleidungen Fehlanzeige

Insgesamt wird es insgesamt 179 Rennen geben. Dabei variiert die Länge der Strecken zwischen 200 und 2.000 Metern. Das größte Team stellen mit 300 Aktiven, Trainern und Betreuern die Gastgeber. Ron Starck aus Neubrandenburg startet im U-19-Nationalteam über die 200 Meter-Distanz. Er ist zum dem Sport gekommen, weil er es mag, sich körperlich auszupowern. Und deshalb betont er auch, dass es sich beim Drachenboot um einen richtigen Leistungssport handelt. "Es gibt auch keine Verkleidungen. Die gibt es bei Firmenwettkämpfen und da fahren wir zum Üben auch schon mal mit. Wir haben zwar auch mal lustige Mützen auf, aber es soll schon mehr auf Disziplin als auf Spaß ausgelegt sein", so der 18-Jährige. Nach sieben Jahren im Schwimmsport, kam er vor drei Jahren zum Drachenbootrennen und landete ganz schnell im Nationalkader von Trainer Frank-Rüdiger Behrens.

"Eine Mannschaft, die ein Ziel verfolgt"

Der Nationaltrainer kommt aus dem Kanu-Sport und weiß was man braucht, um zu gewinnen. Deshalb hat er seine Athleten in der Vorbereitung auch vier- bis fünfmal täglich zum Training gebeten. Neben dem Training im Boot gab es Kraft- und Laufeinheiten. "Morgens um sieben Uhr aufstehen, um Frühsport zu machen, und das viele Training ist schon Quälerei. Viele haben auch Blasen an den Händen. Aber das ist ein Zeugnis dafür, dass wir gut gearbeitet haben", so Frank Rüdiger Behrens.

Davon kann auch Pia Schulte-Hötte ein Lied singen. Die 17-jährige blickt mit ein bisschen Grauen auf das Trainingslager zurück: "Aber das ist auch nötig, wenn man bei den Meisterschaften ganz vorne mitfahren möchte. Ich persönlich mag daran ja eher das Gemeinschaftsgefühl und den Teamgeist. Eine ganze Mannschaft, die ein Ziel verfolgt und trotzdem abends noch gemütlich zusammen sitzt und feiert. Das ist toll". In den letzten Tagen vor der Europameisterschaft haben sich die Teams auf der Regattastrecke am Beetzsee (Potsdam-Mittelmark) vorbereitet. Während das deutsche Nationalteam noch Kraftübungen auf der Wiese machte, brachten die Polen und Schweden gleich ihre Boote für eine Trainingsfahrt ins Wasser.

Die Drachenboot-EM ist keine Spaßveranstaltung - jedenfalls für die Sportler

Drachenboot für Zuschauer und das Herz

Die Drachenboot-EM wird auch für die Zuschauer ein echtes Spektakel. Das liegt zum einen an der Regattastrecke, die einfach perfekt für solche Rennen ist: Von der Tribüne aus lassen sich die Boote, mit Hunderten Teilnehmern gleichzeitig, gut beobachten. In einem Boot sitzen 20 Sportler, die von einem Trommler angetrieben werden und für ein paar Minuten Vollgas geben. "Diese Trommeln, dieses Gedröhne über den Beetzsee. Das ist eine Veranstaltung, wo die Post abgeht", so Bundestrainer Frank-Rüdiger Behrens. "Dann diese exotischen Boote und das Flair eines solchen Rennens. Allein schon die Silhouette von 20 im Gleichklang paddelnden Sportlern. Also das ist schon ein Sport, den man lieben kann".