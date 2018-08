Die Eisbären Berlin haben ihr Auftaktmatch beim internationalen "Zbynek Kusy Memorial"-Turnier im tschechischen Paradubice gegen den russischen Vertreter HC Admiral Wladiwostok mit 3:2 gewonnen. Die Tore für den Vorjahres-Vizemeister der Deutschen Eishockeyliga erzielten James Sheppard und die beiden kanadischen Offensiv-Neuzugänge Brendan Ranford und Collin Smith. Das Vorbereitungsturnier in Tschechien ist vor allem mit Teams aus der Kontinental Hockey-League (KHL) gespickt. In der höchsten Spielklasse Russlands duellieren sich ebenfalls Teams aus anderen zentralasiatischen und europäischen Ländern.

Die Partie gegen Wladiwostok begann ausgeglichen, ehe der Kanadier James Sheppard zu einem herausragenden Solo ansetzte, sich geschmeidig durch zwei Verteidiger hindurch manövrierte und zum 1:0 einnetzte (11. Minute). Im Anschluss spielte die Berliner cleverer als der Kontrahent aus Russland und erhöhte im Powerplay durch Neuzugang Brendan Ranford auf 2:0. Nach dem Anschlusstreffer des KHL-Elften der vergangenen Saison sollte ein weiterer Kanadier die alte Zwei-Tore-Führung wiederherstellen. Colin Smith bekam die Scheibe von Kollege Ranford mustergültig aufgelegt und vollendete Anfang des dritten Drittels (47.) ohne Probleme. Auch Smith ist ein Eisbären-Neuzugang. Mehr als der Anschlusstreffer Sekunden vor Schluss gelang den Russen nicht mehr.

Eine Besonderheit bei dem Turnier in Tschechien: Im Anschluss an die reguläre Spielzeit gibt es ein Penaltyschießen für einen Extrapunkt in der Turnierwertung. Dieses verloren die Eisbären mit 2:0. Am Freitag (18.00 Uhr) geht es für die Berliner gegen HC Slovan Bratislava und zum Abschluss am Samstag (19.00 Uhr) gegen Gastgeber HC Dynamo Pardubice. Für das Team aus der deutschen Hauptstadt war es der zweite Sieg im zweiten Vorbereitungsspiel.