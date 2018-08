"Wir wollen die Flamme am Lodern halten"

Para-Leichtathletik-EM in Berlin

Bei der Para-Leichtathletik-EM geht es natürlich um Medaillen. Doch die Veranstaltung im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark ist so viel mehr als das. Sie rückt Menschen in den Fokus, die etwas zu erzählen haben. Auch zehn Berliner und Brandenburger gehen an den Start.