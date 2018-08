Bild: imago/Fishing 4

Eishockey Champions League - Die Eisbären sind zurück im "Welli"

31.08.18 | 10:25 Uhr

"Endlich wieder Eishockey" heißt es am Freitag für die Eisbären Berlin. Der Vizemeister der vergangenen Saison absolviert in der internationalen Champions Hockey League seine ersten Pflichtspiele - und kehrt dafür an einen traditionsreichen Ort zurück. Von Lisa Surkamp



Es gibt Orte, die auch nach vielen Jahren noch Erinnerungen wecken. An alte Zeiten und besondere Erfolge. Die Eissporthalle 1 auf dem Gelände des Sportforums in Hohenschönhausen ist so ein Ort. Der Wellblechpalast, wie die Halle seit Jahren genannt wird, war jahrzehntelang die Spielstätte des SC Dynamo Berlin und später der Eisbären. Und obwohl die Berliner noch immer fast täglich auf dem Eis im "Welli" trainieren, steht ihnen am Wochenende eine besondere Rückkehr bevor. "Wenn wir im Welli spielen, ist das eine wahnsinnige Atmosphäre", schwärmt Manager Peter John Lee, der seit 1995 für den Verein arbeitet.

Die Eisbären feiern 2008 ihren letzten Meistertitel im Wellblechpalast. Bild: imago/T-F-Foto

Erinnerung an erfolgreiche Zeiten

"Es ist schon etwas Besonderes. Gerade für uns Jungs, die hier damals auch noch gespielt haben. Das ist 'old school hockey' - eine tolle Sache", ergänzt Verteidiger Jens Baxmann. Drei seiner insgesamt sieben Meistertitel hat er mit den Berlinern im Wellblechpalast gewonnen. Die zahlreichen Banner unter dem Hallendach erinnern an glorreiche Zeiten. Kommt bald noch ein Neues hinzu? Am Freitag starten die Berliner gegen den EV Zug in die Champions Hockey League. Bei dem internationalen Club-Turnier wird das beste Eishockey-Team Europas gesucht - und da wollen auch die Berliner ein Wörtchen mitreden. Gegen die Topteams aus Schweden oder Finnland wird es schwer, aber der kanadische Trainer Clement Jodoin weiß: "Wenn wir anerkannt werden wollen, dann müssen wir schon mal ein paar Spiele gewinnen. Ansonsten werden wir unser jetziges Niveau nie verlassen."



Vorbild: Fußball Champions League

Ganz schön ehrgeizig, der neue Chefcoach der Eisbären. Der 66-Jährige will mit dem Vizemeister das deutsche Eishockey sportlich erfolgreich repräsentieren - und das könnte auch finanziell lukrativ sein. 365.000 Euro bekommt der Gewinner des Turniers. Viel Geld für einen Eishockeyclub. Im Vergleich zur Champions League im Fußball, wo allein der Einzug ins Finale 15 Millionen einbringt, wirkt die Summe dagegen wie ein Trostpflaster. "Die sind schon 20 Jahre dabei, ziemlich erfolgreich. Aber die haben auch angefangen und es war nicht einfach. Wir sind im Eishockey in der Anfangsphase und hoffen, dass wir das gleiche machen können wir im Fußball, dass es etwas Besonderes für die Fans ist", so Lee.

mehr zum thema Wissenswertes über die CHL 32 Vereine aus 14 Nationen nehmen teil Acht Gruppen, die beiden Ersten qualifizieren sich für das Achtelfinale der Sieger bekommt ein Preisgeld in Höhe von 365.000 Euro



Geringe Zuschauerzahlen sorgen für Umzug in den Welli

Auch von Zuschauerzahlen wie bei internationalen Fußballevents kann man im Eishockey nur träumen. Im vergangenen Jahr, in dem die Eisbären nicht in der CHL vertreten waren, sahen durchschnittlich 3.600 Fans in Deutschland die Partien. Weil die eigentliche Spielstätte der Berliner mit über 14.000 Plätzen viel zu groß wäre, lag der Umzug in die traditionsreiche Halle nahe.

Eisbär Busch: "Es riecht nach Bratwurst und Bier"

Besonders werden die Spiele im "Welli" in jedem Fall. Denn auch wenn die Berliner mit den verletzten Andre Rankel, Frank Hördler und Florian Busch auf drei erfahrene Spieler verzichten müssen, ist die Vorfreude bei allen groß. "Die Fans dürfen sich auf eine tolle Stimmung im 'Welli' freuen. Es riecht nach Bratwurst und Bier. Es wird extrem laut sein und wird einmalig", kündigte Busch bereits im Vorfeld der Partie an. Der Eishockeytempel wird beben - so viel scheint sicher. Und von dieser positiven Stimmung wollen sich auch die Berliner mitreißen lassen und nach einer perfekten Vorbereitung ohne Niederlage das erste Pflichtspiel gewinnen. "Wir nehmen das Ernst. Wir wollen ein gutes Spiel machen und natürlich zu Hause mit einem Sieg starten", betont Routinier Baxmann.

Die Eisbären in der CHL Alle Gruppenspiele im Überblick 31.08.2018 Eisbären Berlin - EV Zug 02.09.2018 Eisbären Berlin - HC Kometa Brno 07.09.2018 EV Zug - Eisbären Berlin 09.09.2018 HC Kometa Brno - Eisbären Berlin 10.10.2018 Eisbären Berlin - HC Neman Grodno 16.10.2018 HC Neman Grodno - Eisbären Berlin



Sendung: Inforadio, 31.08.2018, 11.15 Uhr