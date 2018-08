Eisbären Berlin gewinnen auch zweite Partie in Tschechien

Internationales Turnier in Tschechien

Die Partie begann zunächst ausgeglichen, die Slowaken erspielten sich in den Anfangsminuten durchaus ansehnliche Torchancen. Nach knapp einer Viertelstunde klingelte es dann aber erstmals in Pardubice: Thomas Oppenheimer zog von der blauen Linie ab und der Puck landete im Netz (14. Minute). Erst im Nachgang wurde klar: Olver war noch dran.

Im dritten Drittel wurde es dann noch deutlicher: Kai Wissmann schweißte den Puck nach schönem Spielzug unhaltbar rechts oben ins Tor (47.). Das war der Schlusspunkt in einer Partie, die die Hauptstädter jederzeit im Griff hatten. Einziger Schönheitsfehler: Das anschließende Penaltyschießen - eine Besonderheit bei dem Turnier in Tschechien - das dem Gewinner einen Wettkampfpunkt bringt, verloren die Eisbären wie schon in der ersten Partie.

Die nächste Aufgabe wartet bereits am Samstag: Um 19 Uhr geht es zum Abschluss des Turniers gegen den Gastgeber HC Dynamo Pardubice.