Die Eisbären Berlin haben ihre Generalprobe vor dem Start in die neue Eishockey-Saison gewonnen. Im letzten Testspiel siegten die Berliner gegen den tschechischen Erstligisten HC Verva aus Litvinov mit 3:1. Erstmals konnten die Hauptstädter wieder mit Stürmer Sean Backman und Verteidiger Jens Baxmann auflaufen.

Damit gewannen die Eisbären alle fünf Testspiele ihrer Vorbereitung - zuletzt hatten sie beim internationalen Zbynek Kusy Memorial im tschechischen Pardubice den Turniersieg ohne Niederlage gefeiert.

Am kommenden Freitag bestreiten die Berliner gegen den Schweizer Verein EV Zug ihr erstes Pflichtspiel der neuen Spielzeit in der Champions Hockey League (CHL). Die Partie beginnt um 19.30 Uhr im Wellblechpalast. Am Sonntag empfangen die Eisbären dann erneut einen tschechischen Klub: HC Kometa Brno.