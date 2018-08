Er hat sich angebahnt, jetzt ist der Wechsel des Innenverteidigers Malte Karbstein vom FC Energie Cottbus zum SV Werder Bremen fix. Der 20-Jährige kickt künftig für die U23 der Norddeutschen in der Regionalliga Nord. Das bestätigten beide Vereine am Mittwochvormittag.

Karbstein selbst blickt mit großer Vorfreude auf die neue Herausforderung. "Ich möchte beim SV Werder die nächsten Schritte in meiner Karriere machen. Dass ich bei einem deutschen Traditionsverein die Chance dazu erhalte, freut mich natürlich sehr", so der

Defensivspieler.



Insgesamt 43 Pflichtspiele absolvierte Malte Karbstein für Energie Cottbus. Neben 33 Partien in der Regionalliga Nordost lief er auch zwei Mal in der 3. Liga für das Team aus der Lausitz auf. In seiner Zeit in Cottbus erzielte er drei Treffer und bereitete zudem ein Tor vor. Sein Vertrag beim FC Energie lief noch bis 2019, über die Ablösemodalitäten wurden von Seiten des Vereins keine Angaben gemacht.