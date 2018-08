Bild: imago sportfotodienst/Behrendt

Cottbus Spitzenreiter der dritten Liga - "Hier tanzt keiner Polonaise"

06.08.18 | 17:38 Uhr

Wer hätte das gedacht? Nach der Regionalliga mischt Energie Cottbus nun die dritte Liga auf. Nach zwei Spielen und zwei Siegen sind die Lausitzer Spitzenreiter. Doch Euphorie kommt nicht auf - zumal sich ein Leistungsträger wohl verabschieden wird. Von Andreas Friebel

Erstaunlich schnell hat sich Energie Cottbus in der dritten Liga zurechtgefunden. Zwei Spiele, zwei Siege und noch kein Gegentor kassiert- das war so nicht zu erwarten. Zumal beide Gegner (Rostock und Wehen-Wiesbaden) durchaus das Zeug haben, um den Aufstieg mitzuspielen. So stehen die Lausitzer nicht unverdient auf Platz eins. So früh in dieser Saison ist das aber nur eine Momentaufnahme, weiß auch Trainer Claus-Dieter Wollitz: "Nach der Rückkehr aus Wiesbaden hat heute keiner Polonaise getanzt. Wir sind auch nicht zum Rathaus gefahren und haben gefordert, uns ins goldene Buch eintragen zu können." Es überwiegt also die Realität. "Wir wissen genau, dass vor uns noch 36 schwere Spiele liegen, in denen uns alles abverlangt wird, um unser Ziel zu erreichen." Das lautet natürlich: Klassenerhalt.

Mamba soll Vorvertrag unterschrieben haben

Dass Energie Cottbus an der Spitze der dritten Liga steht, ist nicht ganz neu. Vor knapp drei Jahren führten die Lausitzer ebenfalls die Tabelle an. Auch damals waren zwei Spieltage rum. Doch danach folgte eine Serie von zehn sieglosen Partien, in deren Folge der damalige Trainer Stefan Krämer entlassen wurde. Und auch sein Nachfolger Vasile Miruta erlebte das Saisonende nicht. Claus-Dieter Wollitz übernahm im April 2016. Den Abstieg konnte aber auch er nicht mehr verhindern. "Ich denke, die Mannschaft von damals ist nicht mit der aktuellen zu vergleichen. Die Jungs spielen seit über zwei Jahren zusammen. So einen Leistungseinbruch wie damals kann ich mir nicht vorstellen", so Wollitz. Ob diese Erfolgsmannschaft aber noch lange zusammenbleibt, muss sich erst noch zeigen. Denn erste Abgang steht wohl fest: Wollitz hat die Information, dass Torjäger Streli Mamba die Lausitzer im Sommer 2019 verlassen wird. Er soll einen Vorvertrag bei Zweitligist Paderborn unterschrieben haben. "Ich glaube, er hat damit einen Fehler gemacht. Es gibt für Streli bessere Vereine als Paderborn." Ob diese Erfolgsmannschaft aber noch lange zusammenbleibt, muss sich erst noch zeigen. Denn erste Abgang steht wohl fest. Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz hat die Information, dass Torjäger Streli Mamba die Lausitzer im Sommer 2019 verlassen wird. Er soll einen Vorvertrag bei Zweitligist Paderborn unterschrieben haben. „Ich glaube, er hat damit einen Fehler gemacht. Es gibt für Streli bessere Vereine als Paderborn.“ Um Mamba gab es in den vergangenen anderthalb Jahren immer wieder Wechselgerüchte. Zuletzt forderte Cottbus 500.000 Euro Ablöse für den Angreifer. Die wollte Paderborn aber nicht zahlen und gab ihm nun offenbar einen Vertrag ab 2019. “Das ist das Leid einer Mannschaft, die ein Ausbildungsverein ist. Wir können solchen Spieler keine langfristigen Verträge anbieten, damit sie nicht wechseln müssen. Dafür braucht man das nötige Geld, was wir aktuell in Cottbus nicht haben.“ Aber der Fall Mamba bringt damit auch die Schattenseite der jüngsten Cottbuser Erfolgsgeschichte ans Licht. Mit jedem weiteren Sieg werden auch alle anderen Spieler interessant. Akteure wie Fabio Viteritti oder Maximilian Zimmer könnten es dem Stürmer gleich machen und wechseln. Denn so wie Mamba auch, haben fast alle Leistungsträger nur Verträge bis Sommer 2019. Danach sind sie ablösefrei und wären also echte Schnäppchen. Aber noch stehen sie bei Energie unter Vertrag und hoffen am Mittwoch auf eine Fortsetzung der Erfolgsserie gegen Unterhaching.

"Wir sind ein Ausbildungsverein"

Sendung: Brandenburg aktuell, 06.08.2018, 19.30 Uhr