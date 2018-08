Bild: Imago/ Beautiful Sports

Multi-Sport-Event in Berlin und Glasgow - 39 regionale Sportler starten bei den European Championships

02.08.18 | 13:59 Uhr

Zwei Städte, sieben Europameisterschaften und jede Menge Action. Vom 2. bis 12. August wollen auch 39 Sportler aus Berlin und Brandenburg bei der Multi-Europameisterschaft um die Medaillen mitkämpfen.

Am Donnerstag beginnen die European Championships in Glasgow. Dort werden die Wettkämpfe von sechs der sieben Sportarten ausgetragen: Schwimmen, Radsport, Triathlon, Turnen, Golf und Rudern. In Berlin werden ab dem 7. August die Leichtathletik-Wettkämpfe ausgetragen. Die Region Berlin und Brandenburg ist mit 39 Teilnehmern bei den European Championships stark besetzt. Drei dieser Teilnehmer stehen besonders im Fokus: Andreas Bretschneider (Turnen), Laura Lindemann (Triathlon) aus Berlin und Robert Harting (Leichtathletik- Diskuswerfen) aus Cottbus. Dem Reck-Spezialisten Andreas Bretschneider werden im Teamwettbewerb der Turner Medaillenchancen zugesprochen.



Das sind die Teilnehmer aus Berlin und Brandenburg

Lisa Graf | Schwimmen | Berlin (SG Neukölln) | Bild: Imago/Eibner

Anna Dietterle | Schwimmen | Cottbus (Wasserfreunde Spandau) | Bild: Imago/Eibner

Isabel Gose | Schwimmen | Berlin (Potsdamer SV) | Bild: Imago/Camera 4

Jocha Salchow | Schwimmen | Potsdamer SV | Bild: Imago/Camera 4

Johannes Hintze | Schwimmen | Brandenburg a. d. Havel (Potsdamer SV) | Bild: Imago/Camera 4

Christian Diener | Schwimmen | Cottbus (Potsdamer SV) | Bild: Imago/Matthias Koch

Laura Lindemann | Triathlon | Berlin (Triathlon Potsdam e.V.) | Bild: Imago/Deutzmann

Nina Eim | Triathlon | Itzehoe (Triathlon Potsdam e.V.) | Bild: Imago/Deutzmann

Martin Sauer | Rudern | Berlin (Berliner RC) | Bild: Sven Simon

Paul Schröter | Rudern | Weimar (Ruderklub am Wannsee e.V.) | Bild: Imago/Eibner

Lars Wichert | Rudern | Berlin (Ruder-Club Allemannia) | Bild: Imago/ZUMA Press

Stephan Riemekasten | Rudern | Berlin (Rudergemeinschaft Rotation Berlin e.V.) | Bild: Quelle: privat

Emma Hinze | Radsport | Hildesheim (Track Team Brandenburg) | Bild: Imago/Mausolf

Charlotte Becker | Radsport | Berlin (Hitec Products) | Bild: Imago/Thomas Frey

Lisa Küllmer | Radsport | Nidda (SC Cottbus) | Bild: Imago/Eibner

Maximilian Beyer | Radsport | Berlin (Heizomat-rad-net.de) | Bild: Imago/Thomas Frey

Roger Kluge und Theo Reinhardt | Radsport | Berlin (Mitchelton-Scott/Heizomat-rad-net.de) | Bild: Imago/ZUMA press

Maximilian Schachmann | Radsport | Berlin (Quick-Step-Floors) | Bild: Imago/Thomas Frey

Luis Brethauer | BMX | Aschaffenburg (BMX Team Cottbus) | Bild: Imago/Agencia EFE

Julian Schmidt | BMX | Erlangen (BMX Team Cottbus) | Bild: Imago/Action plus

Axel Webster | BMX | Spremberg (BMX Team Cottbus) | Bild: Imago/Matthias Koch

Liam Webster | BMX | Spremberg (BMX Team Cottbus) | Bild: Imago/Matthias Koch

Andreas Bretschneider | Turnen | Berlin (KTV Chemnitz e.V.) | Bild: Imago/AFLOSPORT

Lucas Jakubczyk | Leichtathletik | Plauen (SCC Berlin) | Bild: Imago/ Beautiful Sports

Lisa-Marie Kwayie | Leichtathletik | Sunyani/Ghana (Neuköllner SF) | Bild: Imago/ Beautiful Sports

Svea Kohrbrück | Leichtathletik | Berlin (SCC Berlin) | Bild: Imago/ Beautiful Sports

Karolina Pahlitzsch | Leichtathletik | Berlin (SV Preußen Berlin) | Bild: Imago/Beautiful Sports

Caterina Granz | Leichtathletik | Berlin (LG Nord Berlin) | Bild: Imago/kolbert press

Johannes Motschmann | Leichtathletik | Berlin (LG Nord Berlin) | Bild: Imago/Jan Huebner

Antje Möldner-Schmidt | Leichtathletik | Potsdam (LC Cottbus) | Bild: imago/Chai v.d. Laage

Christopher Linke | Leichtathletik | Potsdam (SC Potsdam) | Bild: Imago/Sebastian Wells

Nils Brembach | Leichtathletik | Berlin (SC Potsdam) | Bild: Imago/Chai v.d.Laage

Hagen Pohle | Leichtathletik | Frankfurt/Oder (SC Potsdam) | Bild: Imago/Chai v.d.Laage

Emilia Lehmeyer | Leichtathletik | Berlin (Polizei SV Potsdam) | Bild: Imago/Beautiful Sports

Teresa Zurek | Leichtathletik | Potsdam (SC Potsdam) | Bild: Imago/Beautiful Sports

Saskia Feige | Leichtathletik | Potsdam (SC Potsdam) | Bild: Imago/Beautiful Sports

Christoph Harting | Leichtathletik | Cottbus (SCC Berlin) | Bild: Imago/Sven Simon

Robert Harting | Leichtathletik | Cottbus (SCC Berlin) | Bild: Imago/Annegret Hilse Play Pause Fullscreen











































































Andreas Bretschneider übernimmt Führungsrolle

Der 28-jährige Turner Andreas Bretschneider nimmt zusammen mit Marcel Nguyen und Andreas Toba eine Führungsrolle im deutschen Team ein. Die drei hatten bereits bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro zusammen geturnt. Im Finale hatte es damals nicht für die Spitzengruppe gereicht, jetzt will die Mannschaft um Bundestrainer Andreas Hirsch wieder nach den Medaillen greifen.

Turner Andreas Bretschneider an den Ringen | Bild: Imago/AFLOSPORT

"Wir wollen zeigen, dass wir zu den Topteams in Europa gehören. Die Russen scheinen derzeit kaum schlagbar, aber mit den anderen Mannschaften sehen wir uns auf Augenhöhe", sagte der Reck-Spezialist Bretschneider im Vorfeld der Wettkämpfe. Körperlich hat der Berliner in der Zeit nach den Wettkämpfen in Rio de Janeiro eine schwierige Zeit erlebt. Bereits im Olympia-Jahr hatten ihn Schulterschmerzen geplagt und er musste sich zwei Operationen unterziehen. Die Weltmeisterschaft Ende 2017 in Montreal lief für ihn alles andere als erfolgreich. Auf die Europameisterschaft bei den European Championships hat sich die Mannschaft in Kienbaum vorbereitet. "Hier herrscht ein bisschen das Feeling wie vor Olympischen Spielen", sagte Marcel Nguyen zur Vorbereitung in Brandenburg dem rbb.

In Glasgow soll mit Bretschneider dem deutschen Team mal wieder ein ganz großer Moment gelingen.

Laura Lindemann startet am 9. August. | Bild: Imago/Deutzmann

Laura Lindemann mit Medaillen-Chancen

Auch Laura Lindemann werden Medaillenchancen zugerechnet, sie ist die momentan stärktste Triathletin Deutschlands. Während der Sportdirektor der Deutschen Mannschaft Jörg Bügner bei der Staffel nur einen Platz unter den besten fünf erwartet, soll es für Lindemann mindestens aufs Treppchen gehen. "Wenn ich gut drauf bin, geht viel! Eine Medaille wäre natürlich schön", sagte Laura Lindemann dem rbb. Die 22-Jährige konnte im Juli beim ITU World Triathlon in Hamburg den zweiten Platz erreichen und damit Selbstvertrauen für Glasgow tanken. Für die Berlinerin wird der Wettkampf in Glasgow ein Highlight. "Als Einzelrennen ist der Wettkampf bei den European Championships die einzige internationale Meisterschaft für mich in diesem Jahr und die mediale Aufmerksamkeit ist sehr groß." Am 9. August wird es für die in Berlin geborene Athletin ernst. Dann starten in Glasgow die Turn-Europameisterschaften in der Hydro Arena direkt im Zentrum Glasgows statt.



Robert Harting steht vor dem Ende seiner Karriere. | Bild: imago sportfotodienst

Robert Harting mit letztem großen Auftritt

Bei den in Berlin stattfindenden Leichtathletik-Europameisterschaften kommt man an einem Mann nicht vorbei: Robert Harting, Diskus-Olympiasieger von London 2012, will in seinem Abschiedsjahr bei der Heim-EM noch einmal glänzen. Verletzungen haben den 2,01 Meter großen Hühnen von einer optimalen Vorbereitung abgehalten - erst bei den Deutschen Meisterschaften in Nürnberg schaffte er knapp die Qualifikation für den Wettkampf im Olympiastadion. Mit 63,96 Metern wurde er Dritter und war mit diesem Ergebnis unzufrieden. Jetzt will der 33-Jährige auf der ganz großen Bühne noch einmal richtig angreifen bevor er sich dann am 2. September beim ISTAF verabschiedet und seine Karriere beendet.



