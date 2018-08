Bild: imago/GEPA pictures

Berliner Wasserspringer bei European Championships - Anderthalb Sekunden zwischen Gut und Böse

08.08.18 | 10:20 Uhr

Bei den European Championships stellt Berlin einen Großteil des 13-köpfigen Teams der Wasserspringer. Als Medaillen-Garant ist Patrick Hausding das Aushängeschild der Mannschaft, doch auch die jungen Talente machen in Edinburgh auf sich aufmerksam.



Den Sprung ins Wasser wagen bei tropischen Temperaturen in Berlin und Brandenburg gerade viele. Doch so elegant wie er kann wohl kein anderer Berliner mit dem Wasser verschmelzen. Patrick Hausding ist einer der erfolgreichsten Wasserspringer Deutschlands und das Aushängeschild seiner Sportart. 2013 wurde er im Synchronspringen Weltmeister, er ist mehrfacher Europameister und gewann bei Olympischen Spielen Silber und Bronze. Eine Karriere wie aus dem Bilderbuch. Dafür hat der Berliner viel investiert. Zwischen 12.000 und 15.000 Sprünge absolviert der 29-Jährige jährlich.



mehr zum thema rbb Leichtathletik in Berlin und Glasgow - European Championships 2018 Bei den European Championships werden vom 2. bis 12. August die Leichtathletik-EM in Berlin sowie die europäischen Titelkämpfe im Schwimmen, Kunstturnen, Radsport, Rudern, Triathlon und Golf in Glasgow ausgetragen. rbb|24 berichtet über die regionalen Teilnehmer.

Hausding findet nach Trainingssturz nur schwer in die EM

"Bei einem guten Sprung ist man unter Wasser völlig adrenalingeladen und würde am liebsten wie ein Delphin aus dem Wasser gesprungen kommen", sagte Hausing in einem rbb-Interview von 2016. Davon gelingen ihm normalerweise viele. Doch bei den Europameisterschaften in Edinburgh hat für "Patti", wie er genannt wird, noch nicht viel zusammengepasst. Kurz vor der EM war Hausding im Training vom Brett abgerutscht und gestürzt und zog sich Blessuren an Oberschenkel und Fuß zu. Auf den Mixed-Wettbewerb hatte er verzichtet, in der Qualifikation vom 1-Meter-Brett fiel er im dritten Durchgang von Rang zwei auf den 14. Platz zurück. Der Rekord-Europameister war zu dicht am Brett gesprungen, woraufhin der Sprung als gefährlich eingestuft und mit maximal zwei Punkten bewertet wurde.



Hausding: Aushängeschild und Vorbild

"Wir sind eine Sportart, in der sich in 1,5 Sekunden alles zwischen Gut und Böse entscheiden kann", bringt es der gebürtige Lichtenberger auf den Punkt. Der durchtrainierte Hausding geht auch mit schwierigen Situationen professionell um. Unter anderem diese Eigenschaft hat wohl dazu beigetragen, dass Hausding das große Vorbild eines hoffnungsvollen Berliner Talents ist. Der 17-jährige Lou Massenberg zählt zu den großen Hoffnungsträgern des Berliner TSC. Diese Rolle hat er bereits bei der EM bestätigt.



hintergrund imago/Giorgio Perottino Überraschung bei EM in Glasgow - Silber für Berliner Wasserspringer Kurjo und Massenberg

Erfahrung trifft auf junge Talente

Als Ersatz für den verletzten Hausding rückte er kurzfristig in das Mixed-Team mit der erfahrenen Berlinerin Maria Kurjo - und sprang mit ihr zu Silber. Eine Belohnung für die vielen Stunden, die der 17-Jährige ins Training investiert. Zielstrebig und ehrgeizig ist Lou Massenberg - mit Mittelmaß gibt er sich nicht zufrieden, denn der junge Berliner will in die Weltspitze. Sie ist dort längst angekommen: Maria Kurjo sammelt seit Jahren Medaillen bei Europameisterschaften - und auch bei diesen kamen schon wieder zwei hinzu. Denn neben der Medaille im Mixed gewann sie mit Elena Wassen auch noch Bronze vom 10-Meter-Turm. "Wir wussten, dass wir alle fünf Sprünge gerade ins Wasser bringen müssen. Nur so hat man eine Chance auf eine Medaille."



Mit weniger Erfahrung, aber viel Talent ging ihre Partnerin Elena Wassen in den Wettkampf. Für die 17-Jährige, deren ältere Schwester Christina ebenfalls Wasserspringerin ist, war der Gewinn der Silbermedaille besonders wertvoll: "Ich bin natürlich sehr glücklich. Ich hatte schon eine sehr lange Saison, deswegen bin ich sehr froh, dass das mit einer Medaille belohnt wird." Zwei Medaillen für die Berliner Wasserspringer gab es schon - und es müssen nicht die letzten gewesen sein. "Wir liefern im Moment eine gute Leistung ab", betont Bernd Weiße, Leiter der Wasserspringer des Berliner TSC auch angesichts der Verletzung seines Aushängeschilds.



Chancen auf weitere Medaillen stehen gut

Weiße schließt nicht aus, dass noch weiteres Edelmetall hinzukommt. Am Mittwoch steht im Mixed erneut Lou Massenberg für Patrick Hausing auf dem Brett: "Da können wir ganz oben mitspielen", sagt Weiße. Auch für "Patti" sieht er nach dem unglücklichen Aus in der Qualifikation vom 1-Meter-Brett noch Chancen. "Mal sehen, wie er sich da durchbeißt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er es mit so viel Wut angeht, dass er nochmal versucht was zu zeigen." Insgesamt neun der 13 Wasserspringer im Team kommen aus Berlin, viele haben bei ihren bisherigen Auftritten auch schon überzeugt. Noch bis Sonntag kämpft das junge Team um weiteres Edelmetall - und vielleicht fischen die Berliner noch mehr Medaillen aus dem Becken.



Sendung: rbb UM6, 07.08.2018, 18 Uhr