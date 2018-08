Für die Berlinerin Caterina Granz war in ihrer Heimat ebenfalls im Vorlauf Schluss. Die viel umjubelte Lokalmatadorin lief in ihrem Vorlauf als Neunte ins Ziel.

Die Cottbuserin Antje Möldner-Schmidt hat im Vorlauf über die 3000 Meter Hindernis den Einzug ins Finale verpasst. Die Europameisterin von 2014 landete in ihrem Rennen auf dem 14. Platz. Für die 34-Jährige war es trotzdem ein besonderer Tag: Nach Verletzungs- und Babypause war es Möldner-Schmidts erster internationaler Auftritt seit 2014 . Zahlreiche Verwandte und Freunde sahen eine couragierte Vorstellung der ehemaligen Mittelstreckenläuferin - der Angriff auf die Weltspitze gelang mit der Zeit von 9:52,79 Minuten jedoch nicht. Möldner-Schmidts langjährige Konkurrentin Gesa Felicitas Krause wiederum qualifizierte sich souverän und ohne Mühe für den Endlauf am Sonntagabend.

Auch bei den BMX-Racern gab es aus Brandenburger Sicht keine guten Nachrichten. Alle vier Starter vom BMX Team Cottbus, unter ihnen der zweimalige Olympia-Teilnehmer Luis Brethauer, schieden in ihren Vorläufen aus. Brethauer wurde in seinem Lauf nur Siebter. Julian Schmidt aus Erlangen und Jonas Ballbach aus Göppingen schafften wiederum den Sprung in die nächste Runde und vertreten als einzige BMXer weiterhin die deutschen Farben in Glasgow.