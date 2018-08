Union Berlin hat nach den Ausschreitungen im Anschluss an das Auswärtsspiel beim 1. FC Köln die Polizei kritisiert. Diese hatte nach einem Angriff gewaltbereiter Kölner auf einen Union-Fanbus auch die Berliner Anhänger stundenlang festgehalten und gefilzt.

Der 1. FC Union Berlin kritisiert nach den Vorfällen in der Nacht zu Dienstag die Kölner Polizei. Der Angriff sei klar von Kölner Fans ausgegangen, sagte Unions Pressesprecher Christian Arbeit am Mittwoch dem rbb. "Das erstaunt uns schon, dass die Angegriffenen im Grunde ähnlich behandelt werden wie die Angreifer."

Rund 100 Vermummte greifen Union-Fans an

In der Nacht zum Dienstag hatten rund 100 Vermummte einen von der Polizei begleiteten Fanbus mit Steinen attackiert. Nach Darstellung der Polizei fuhren dann mehrere Angreifer mit unbeleuchteten Autos auf Beamte zu, die sich nur durch einen Sprung zur Seite retten

konnten. Der Kölner Polizeipräsident Uwe Jacob sprach am Dienstag von einer "neuen Dimension der Gewalt" und "blankem Hass" seitens der Täter. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Landfriedensbruchs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.



Die Festgenommenen hätten sich bei den Vernehmungen nicht zu den Vorwürfen geäußert, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die Ermittler hatten zahlreiche Handys beschlagnahmt, um zu prüfen, ob es möglicherweise auch zwischen Kölner und Berliner Fans Verabredungen zur Gewalt gab. Die Auswertung der Mobiltelefone laufe noch, sagte die Sprecherin.