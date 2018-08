Den Füchsen Berlin droht zum Auftakt der Handball-Bundesliga bei Frisch Auf Göppingen der Ausfall von drei Leistungsträgern. Nationalspieler Fabian Wiede (Fuß), Kreisläufer

Johan Koch (Leiste) und der neue Kapitän Hans Lindberg (Knie) sind verletzt und konnten die Woche nicht trainieren.

"Bei Fabi und Johan haben wir geringe Hoffnung, dass sie spielen können. Bei Hans müssen wir schauen", sagte Sportkoordinator Volker Zerbe am Dienstag zwei Tage vor der Partie des EHF-Pokalsiegers am Donnerstag (19.00 Uhr) in Göppingen.