Im Montagsspiel der 2. Liga sicherte sich Union Berlin überraschend einen Punkt beim 1. FC Köln. Wie schon in der Vorwoche konnte sich Union-Trainer Urs Fischer auf einen Joker verlassen. In der Tabelle sind die Köpenicker nun Sechster.

Christian Clemens (1. FC Köln): "Wir müssen analysieren, was in der zweiten Hälfte passiert ist. Wir dürfen im eigenen Stadion nicht so ausgekontert werden"

Gegen Mitte der ersten Hälften kamen die Gastgeber besser ins Spiel. Sie schafften es immer wieder, Union in die Defensive zu drängen und kamen zu aussichtsreichen Gelegenheit für Drexler und Schaub. Der zunehmende Kölner Druck zahlte sich in der 41. Minute aus. Unions Prömel ließ den Ball etwas tollpatschig vor die Füße von Clemens springen. Der Kölner schnappte sich den Ball, sprintete durch die passive Union-Abwehr und traf mit seinem Flachschuss ins kurze Eck. Dabei hatte Fischer vor dem Spiel vor solchen Szenen gewarnt: "Wenn ich vor allem ihre Offensive sehe: Da sind Spieler, die eine gewisse Geschwindigkeit haben. Wenn du ihnen Raum gibst, dann kann es gefährlich werden." Offenbar hatten Fischers Spieler nicht richtig hingehört.

Die zweite Hälfte startete ähnlich munter wie die erste. Einen Freistoß von Ken Reichel konnte Kölns Keeper Timo Horn mit viel Mühe an die Latte lenken, den Abstauber setzte Sebastian Andersson neben das Tor. Wenige Augenblicke war das Fischer-Team im Glück, als Nationalspieler Jonas Hector einen Kopfball ebenfalls an die Latte setzte. Union-Keeper Gikiewicz wäre chancenlos gewesen.

Gogia als Joker

Um das eigene Angriffsspiel zu beleben, wechselte Fischer Gogia für den müden Kenny-Prince Redondo ein. Eine weise Entscheidung, denn schon drei Minuten später war Gogia entscheidend am Ausgleichstreffer beteiligt. Seine präzise Hereingabe vom linken Flügel konnte Andersson in der 69. Minute im Kölner Tor unterbringen. Der Ausgleich machte den Köpernickern Mut. Sie waren nun bissiger und aktiver und beschäftigten die Defensive des Aufstiegskandidaten nach Kräften. So hatte Gogia sogar den Führungstreffer auf dem Fuß (75.), doch er konnte den Ball nicht an Horn vorbeispitzeln. So blieb es letztlich es beim 1:1, zu dem auch Kroos noch seinen Beitrag leisten konnte. Der Held der Vorwoche wurde zu Beginn der vierminütigen Nachspielzeit eingewechselt.