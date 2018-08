imago sportfotodienst/Scheuring Video: rbbUM6 | 12.08.2018 | Simon Wenzel | Bild: imago sportfotodienst/Scheuring

1:3-Niederlage bei den Würzburger Kickers - Cottbuser Enttäuschung nach dem Höhenflug

12.08.18 | 15:54 Uhr

Energie Cottbus ist in der 3. Liga auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Die Lausitzer waren als Tabellenführer zum Schlusslicht Kickers Würzburg gereist, kassierten eine 1:3-Niederlage - und waren damit noch gut bedient. Von Johannes Mohren

Claus-Dieter Wollitz hatte vor dem Spiel in Würzburg gewarnt. Die Botschaft: Träumen verboten. Sieben Punkte aus den ersten drei Spielen. Zuletzt ein Punktgewinn in letzter Minute gegen Unterhaching, der sich wie ein Sieg anfühlte. Der Cottbuser Trainer mag erste Tendenzen gespürt haben, dass die Euphorie in der Lausitz überhandnimmt. Nach dem Auftritt in Würzburg wird sich diese Sorge (vorerst) erledigt haben. Es war aus Cottbuser Sicht eine der Partien, für die die Fußball-Floskel "Spiel zum Vergessen" erfunden wurde. Ein Nachmittag absoluter Trostlosigkeit. Los ging er mit einer Überraschung. Dabei wie momentan so oft im Fokus: Streli Mamba. Der Cottbuser Top-Stürmer, der gleich von mehreren Zweitligisten umworben wird, saß nur auf der Bank. Gar nicht mitgereist zum Tabellenletzten war der zweite Spieler, um den es Spekulationen gibt: Maximilian Zimmer. Beide - so hieß es - sollten eine kleine Pause bekommen.

Da kann man sich nur verzweifelt die Augen reiben: Pele Wollitz. | Bild: imago/foto2press

Umstrittenes Tor zum 2:0

Gut tat das dem Spiel der Lausitzer nicht. Der mambalose Sturm blieb ohne Chance – und die Defensive, beim Auswärtsspiel in Wehen noch Basis für den 2:0-Erfolg, wackelte immer wieder. Das erste Gegentor war sinnbildlich: Lasse Schlüter klärte einen Ball unter Druck zu kurz und Würzburg gelang in dieser Szene das, was sie zuvor – trotz Überlegenheit – oft verpasst hatten: Sie spielten schnell und effektiv. Simon Skarlatidis flankte auf Orhan Ademi, der die Chance ohne Cottbuser Druck und ohne Mühe nutzte (28.). Das zweite Gegentor folgte noch vor der Pause - und war umstritten. Claus-Dieter Wollitz tobte an der Seitenlinie - "es war ein klares Foul", monierte er nach Schlusspfiff bei Telekom Sport. Tatsächlich war es zumindest ein harter Einsatz gegen Cottbus-Kapitän Marc Stein, kurz bevor der Vorbereiter des ersten Tores Simon Skarlatidis zum Vollstrecker wurde (44.). Während die Entstehungsweise fraglich war, war es der Pausenstand nicht: Die Führung für Würzburg - auch mit zwei Toren - war hochverdient.

Nur noch Chaos bei Energie

Nach der Pause kam dann Streli Mamba - eine Reaktion jedoch nicht. Stattdessen entschied Dominic Baumann die Partie endgültig (64.). Spätestens danach herrschte im Spiel der Cottbuser nur noch Chaos. Würzburg hatte zahlreiche Möglichkeiten, deutlich höher zu gewinnen. "Wenn das Wort Naivität passt, dann heute", sagte Wollitz. Dass es am Ende wiederum Mamba war, der mit seinem Tor zum 1:3 den Schlusspunkt setzte (89.), verkam da (fast) zur Bedeutungslosigkeit. Kaum vorzustellen bei einem Mann, der momentan unter größtmöglicher Beobachtung steht. Egal, ob er spielt. Oder eben nicht. Das wird wohl auch noch ein bisschen so weitergehen. Zumindest die Aussagen von Mamba selbst nach der Partie verraten wenig: "Ich lese viel. Ich bekomme viele Nachrichten: 'Was passiert, was passiert nicht?'. Ich fokussiere mich auf Cottbus. Und bei allem anderen wird man sehen, was passiert."

Sendung: Brandenburg aktuell, 12.08.2018, 19.30 Uhr