Aufsteiger FC Energie Cottbus setzt seinen Negativtrend in der 3. Fußball-Liga fort. Die Lausitzer verloren am Freitagabend mit 0:2 (0:1) das Duell der ehemaligen Bundesligisten - doch Trainer Claus-Dieter Wollitz nahm die Niederlage überraschend gelassen.

Claus-Dieter Wollitz rief seine Spieler nach der Niederlage in München auf dem Rasen in einem Kreis zusammen. Wie immer richtete er ein paar Worte an seine Mannschaft. Und wie immer wirkte er dabei aufgebracht und energisch. Doch obwohl die Lausitzer bereits zum vierten Mal in Folge keinen Sieg in der 3. Fußball-Liga einfahren konnten, war der emotionale Trainer zufriedener mit der Leistung, als es schien.

"Ich fand nicht, dass wir komplett enttäuscht haben", sagte Wollitz gegenüber Telekom Sport. "Vom Ansatz her bin ich heute positiver gestimmt als in der letzten Woche." Im Vergleich zum 1:1 in Meppen stellte der 53-Jährige seine Startelf überraschend auf zwei Positionen um. Während die Stammkräfte Startsev und Zimmer zunächst auf der Bank blieben, sollten Stanese und Graudenz für mehr Stabilität in der Defensive sorgen.