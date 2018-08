Bild: imago/Bernd König

Hertha vor dem Duell gegen Schalke - Titel im Kopf und Schalke vor der Brust

31.08.18 | 18:09 Uhr

Vor dem Spiel gegen den ungeliebten Rivalen Schalke 04 stehen bei Hertha BSC einige Personalien im Vordergrund. Doch auf der traditionellen Pressekonferenz vor dem Spiel sprach Pal Dardai plötzlich über Titel. Von Jakob Rüger

So lebhaft hat man Pal Dardai noch nie auf einer Pressekonferenz erlebt. Der Trainer von Hertha BSC malte am Freitag mit den Händen ein imaginäres Dreieck in die Luft. "Wir leben von diesem Dreieck", so Dardai. Es geht um das Verhältnis zwischen Trainer - Zuschauer, Mannschaft - Trainer und Zuschauer - Mannschaft. Wenn ein Verhältnis in diesem Dreieck wackelt, dann kann es nicht mehr funktionieren und wir können nicht mehr wachsen." Um das Dreieck zukünftig weiter zu stabilisieren, braucht es laut Dardai einen richtigen Pokal. "Wenn wir irgendwann einen Titel holen, zum Beispiel den DFB-Pokal, dann kommt der nächste Schritt und dann wächst der Verein noch weiter."

Schwache Bilanz auf Schalke

Was Dardai so leidenschaftlich erklärte, war die Antwort auf die Frage, was Hertha BSC fehlt um dauerhaft auf das Niveau des nächsten Gegners Schalke 04 zu kommen. Die Berliner reisen am Sonntag als Außenseiter zum Vizemeister und Champions-League-Teilnehmer. Die letzten zehn Auswärtsspiele in Gelsenkirchen gingen alle verloren. Doch der Saisonstart mit dem 1:0 über den 1. FC Nürnberg hat den Berlinern Mut gemacht. "Wir fahren nach Gelsenkirchen, um zu gewinnen. Es bringt nichts, dahinzugehen und Unentschieden spielen zu wollen", betont Dardai.

Unter der Woche konnte der Trainer mit Derrick Luckassen ein neues Gesicht auf dem Trainingsgelände des Schenkendorfplatzes begrüßen. Der Niederländer war diese Woche auf Leihbasis mit Kaufoption von der PSV Eindhoven geholt worden und ist Herthas letzter Sommerneuzugang. Dardai schwärmte zwar von Luckassens körperlicher Voraussetzungen, ein Kandidat für Schalke ist der 23-Jährige aber noch nicht. "Er hat noch ein Defizit im Fitnessbereich, da müssen wir ihn noch ein bisschen aufbauen", so Dardai. Gleiches gilt auch für Stürmer Davie Selke. Nach seiner Lungenverletzung im Trainingslager von Neuruppin, ist er in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen. "Er ist auf einem guten Weg, wir können die nächsten zwei Wochen mit der Länderspielpause gut nutzen, dass er richtig fit wird und dann kann ich mit ihm planen", kündigte der Trainer an.

Taktik für die Tonne?

Sein Startelf-Debüt könnte Marko Grujic geben. Der serbische Nationalspieler, vom FC Liverpool ausgeliehen, hat den Trainer mit seiner Ausstrahlung und seinem Passspiel unter der Woche überzeugt. Ob Grujic in einem System mit Dreierkette oder Viererkette auf Schalke im Mittelfeld aufläuft, lässt Dardai hingegen offen. "Das System ist ja ganz schön, doch es müssen viele Dinge zusammenpassen", zeigt sich der Trainer etwas genervt von der Taktikdiskussion der letzten Wochen. "Die Einstellung, das Zusammenspiel muss passen. Wenn Teamgeist und Tagesform aber nicht stimmen, kannst du die Taktik in die Tonne hauen." Hertha muss für Schalke die richtige Strategie finden. Idealerweise so wie beim letzten Gastspiel in Gelsenkirchen. Da gab es zwar eine knappe 0:1-Niederlage, doch Hertha zeigte einen starken Auswärtsauftritt. Die Berliner verpassten für einen Erfolg allerdings wie immer, ein Tor zu schießen. Da passt Dardais Forderung in der Freitagsausgabe der "Märkischen Allgemeinen Zeitung", dort sprach er sich für größere Tore im Fußball aus, um das Spiel wieder spektakulärer zu machen. Ob das allerdings beim langfristigen Ziel, einen Titel zu holen, hilft, bleibt fraglich. Erst einmal wären die Hertha-Fans allerdings schon mit einem Sieg beim ungeliebten Rivalen Schalke 04 zufrieden.

Das sind Herthas Neuzugänge

Bild: imago sportfotodienst Valentino Lazaro war bereits in der letzten Saison von RB Salzburg ausgeliehen. In 26 Bundesliga-Spielen erzielte der Österreicher zwei Tore. In diesem Sommer verpflichteten die Berliner den Rechtsaußen fest für rund 6,5 Millionen Euro, der Vertrag läuft bis 2021.



Bild: imago/Agentur 54 Grad Auch im Sturm hat sich die "alte Dame" verstärkt: Pascal Köpke wurde von Erzgebirge Aue für 2,2 Millionen Euro verpflichtet. Der Sohn von Bundestorwart-Trainer Andreas Köpke traf in 2,5 Jahren für Aue 31 Mal.



Bild: imago/Eibner Lukas Klünter kommt vom 1. FC Köln. Der 22-Jährige spielte dort in den Jugendmannschaften und absolvierte für die Profis 33 Spiele. Der Rechtsverteidiger kostete Hertha rund zwei Millionen Euro.



Bild: imago/Action Plus Für ein Jahr kommt Marko Grujic vom FC Liverpool zu den Berlinern. Der 1,91 Meter große Serbe spielt im zentralen Mittelfeld und war zuletzt an Cardiff City ausgeliehen. Dort erzielte der 22-Jährige in 13 Spielen ein Tor.



Bild: imago/VI Images Hertha hat sich in diesem Sommer auch die Dienste von Javairo Dilrosun gesichert. Das Talent kommt ablösefrei von Manchester City. 2014 wechselte der Niederländer aus der U17 von Ajax Amsterdam nach England. Dilrosun hat einen Vertrag bis 2022 unterschrieben.



Bild: Imago/Metodi Popov Auch der Konkurrenzkampf im Tor wird bei der Hertha erhöht: Der 19-jährige Dennis Smarsch rückt in den Profikader auf. Zuvor lief er für die U19 auf und trägt seit 2010 das Trikot der Hertha. Als Kind begann der Torhüter seine Karriere bei den Reinickendorfer Füchsen.



Bild: imago sportfotodienst Dennis Jastrzembski wechselt ebenfalls aus der Jugend in die Profimannschaft. Der 18-Jährige ist ein schneller, wendiger Spieler, der meist auf der linken Außenbahn zum Einsatz kommt. Nach zwei Jahren in der Jugend von Holstein Kiel kam er 2015 in die U16 der Hertha.



Bild: Imago/Metodi Popow Zudem kommt Maurice Covic aus der 2. Mannschaft zu den Profis der Hertha. Der gebürtige Berliner durchlief die Jugendmannschaften und ist auf der linken Außenbahn zu Hause. Für die zweite Mannschaft absolvierte er in der vergangenen Saison 22 Spiele und erzielte zwei Tore.



Bild: imago/Matthias Koch Auch Muhammed Kiprit soll in der kommenden Saison die Offensive der Hertha verstärken. Der Mittelstürmer, der auch häufig als Kapitän zum Einsatz kam, traf in der abgelaufenen Spielzeit für die A-Junioren in 25 Spielen, 22 Mal. Der 19-Jährige ist in Berlin geboren und hat bislang ein Länderspiel für die U19 der Nationalmannschaft absolviert. Zurück zum Artikel | Sendung: Inforadio, 23.08.2018, 17:15 Uhr | weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen

















