Cottbus zu Gast bei 1860 München - Duell der ungleichen Aufsteiger

29.08.18 | 17:14 Uhr

Lange spielten Energie Cottbus und 1860 München gemeinsam in der ersten und zweiten Liga. Jetzt treffen sie erstmals in der dritten Liga aufeinander. Während die Münchner hoffen, schnell wieder aufzusteigen, geht es für Energie um den Klassenerhalt. Von Andreas Friebel

"Wir müssen nicht traurig oder neidisch sein, was in München möglich ist und bei uns nicht", deutete der Cottbuser Trainer Claus-Dieter Wollitz am Mittwoch an, dass sich zwei Aufsteiger mit unterschiedlichen Ambitionen gegenüber stehen. Während 1860 nach dem Aufstieg den halben Kader austauschte und prominente Zweit- und Drittligaakteure verpflichtete, entschieden sich die Lausitzer für einen anderen Weg. Sie vertrauen, auch aus finanziellen Gründen, fast dem kompletten Aufstiegsteam. Lediglich zwei Neuzugänge wurden verpflichtet. Welcher Weg am Ende mehr Erfolg bringt, wird sich erst am Ende der Saison zeigen. Aktuell sind beide Teams zumindest sportlich auf Augenhöhe unterwegs. Cottbus hat nach fünf Spieltagen acht Punkte, München sieben Zähler auf der Habenseite. "Es wäre natürlich schön gewesen, als Tabellenzweiter an die Grünwalder Straße zu reisen, aber dafür hätten wir gegen Meppen gewinnen müssen", so Wollitz.

Wollitz fordert vollen Einsatz in jedem Spiel

Energie fehlten aber ein paar Sekunden, um am vergangenen Samstag das knappe 1:0 über die Zeit zu bringen. "Wir sind zu wenig gelaufen. Das war unser Problem", sagt Wollitz, der das auch an Hand von Zahlen belegen konnte. Lief sein Team gegen Rostock oder Wiesbaden insgesamt rund 120 Kilometer pro Partie, waren es gegen Meppen nur 101 Kilometer. "Wenn wir nicht absteigen wollen, müssen wir in jedem Spiel vollen Einsatz zeigen." Am Freitag gibt es nun in München die Chance, es besser zu machen. "Wenn wir alles auf den Platz bringen, was wir können, haben wir am Freitag die Riesen-Chance zu gewinnen", so der Cottbuser Trainer.

"Wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet"

Aber nicht nur mit der Vorbereitung auf das Spiel in München (Freitag, 19 Uhr) beschäftigte sich Claus-Dieter Wollitz, sondern auch mit der Zusammensetzung seines Teams. "Wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet. Sollte ich noch grünes Licht für einen Transfer bekommen, können wir sofort reagieren", erklärte Wollitz am Mittwoch. Mit dem Abschied von Abwehrspieler Malte Karbstein nach Bremen kommt ein niedriger sechsstelliger Betrag in die Klubkasse, den der Trainer gern für einen weiteren Stürmer verwenden würde. Denn bis auf Torjäger Streli Mamba steht aktuell kein gesunder Angreifer zur Verfügung. Mamba selbst hofft aber auch noch auf einen Wechsel in die zweite Liga. "Letzte Woche sind aber zwei Interessenten ausgestiegen. Und von Paderborn habe ich schon lange nichts mehr gehört." Deshalb glaubt der Trainer, "dass bei Mamba nichts mehr passiert."

Ex-Energie-Stürmer Rangelov trainiert in Cottbus

Zumindest bis zum Schließen der Transferliste. Es sind aber auch noch nach dem 31. August Verpflichtungen möglich. Diese Spieler müssen aber vereinslos sein, wie im Fall von Energies Ex-Torjäger Dimitar Rangelov. Der 35-Jährige hält sich seit wenigen Tagen in Cottbus fit. Frühestens Ende September will der Drittligist entscheiden, ob der Bulgare, der mit seiner Familie in der Lausitz lebt, einen Vertrag angeboten bekommt. "Ich kann noch nicht sagen, ob sich daraus etwas entwickelt. Denn unser Spiel ist sehr laufintensiv. Dafür muss man wirklich fit sein", so Wollitz.

