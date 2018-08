Schon wieder ein Bundesligist: In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft Energie Cottbus am Montag auf den SC Freiburg. Die Lausitzer wollen trotz Außenseiterrolle dieses Jahr die Überraschung schaffen. Ein Vorteil könnte ihnen dabei in die Karten spielen. Von Andreas Friebel

In den höchsten Tönen lobt Wollitz am Freitag auf der wöchentlichen Pressekonferenz der Lausitzer den Sportklub. Er spricht über die Nachhaltigkeit, mit der Freiburg geführt wird und über Weitblick und Ruhe. Doch an einer Stelle endet dann seine Höflichkeit. "Ich wünsche ihnen eine gute Saison und den Klassenerhalt. Aber am Montag sollten sie einen schlechten Tag haben."

Auf zwei Freiburger Spieler werden die Cottbuser Zuschauer am Montag ganz besonders achten. Gemeint sind Nils Petersen und Tim Kleindienst. Beide Stürmer schafften in der Lausitz ihren sportlichen Durchbruch. Petersen wechselte nach seiner Zeit in der Lausitz zum FC Bayern München und später in den Breisgau, wo ihm sogar der Sprung in die Nationalmannschaft gelang. "Ich habe Nils zwei Jahre begleiten dürfen. Er ist ein Topmensch und ein Topspieler, der sich toll entwickelt hat", so Claus-Dieter Wollitz.



Petersen und Kleindienst sollten am Montag aber nach Möglichkeit nicht an ihrer alten Wirkungsstätte treffen, wenn Cottbus eine Runde weiter kommen will.