"Wir empfinden das als Fortgang in die richtige Richtung. Wir möchten unbedingt auf dem Gelände des Olympiaparks ein neues Stadion bauen für Hertha BSC. Dieser Wunsch ist aus unserer Sicht durch die Aussagen von zwei ganz entscheidenden Köpfen befruchtet worden", so Preetz weiter.

Die Weichen für den Neubau eines reinen Fußballstadions von Hertha BSC sind offenbar gestellt. "Wir haben das sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen", sagte Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz am Donnerstag bei einer Pressekonferenz über die Aussagen des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) vom Dienstag.

Müller hatte sich am Dienstag positiv über den geplanten Stadionbau am Rande des Olympiaparks geäußert. "Es gibt da eine Offenheit im Senat, dem nachvollziehbaren Wunsch des Vereins nachzukommen", sagte Müller nach der Sitzung der Landesregierung.

Bereits seit über einem Jahr verhandelt der Bundesligist mit dem Land über die Pläne für die zukünftige Spielstätte. Der Mietvertrag von Hertha für das Olympiastadion läuft 2025 aus. Die Berliner möchten ein kleineres reines Fußballstadion bauen, von dem sie sich unter anderem eine bessere Stimmung als im Olympiastadion erhoffen. Allerdings ist fraglich, ob das Land dem Verein das nötige Grundstück im Olympiapark überlässt.



Auch ein Umbau des Olympiastadions mit einer temporären Laufbahn wurde als technisch realisierbar angesehen. Sportsenator Andreas Geisel (SPD) hatte sich aber zuletzt aus Kostengründen dagegen ausgesprochen. Die stimmungsvolle Leichtathletik-EM habe zuletzt zudem gezeigt, was Berlin am Olympiastadion in seiner jetzigen Form habe, meinte Geisel.