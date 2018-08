Bild: imago/ Andreas Pranter

Herthas Halbzeitbilanz in Schladming - Die Dreierkette braucht noch Zeit

09.08.18 | 07:24 Uhr

Seit vier Tagen ist Hertha BSC im finalen Trainingslager in Schladming. Dort geht es bislang vor allem ums Personal - und um Treffsicherheit. Coach Pal Dardai hat noch Redebedarf, damit der Ball im Tor und nicht im Gebüsch landet. Von Jakob Rüger

Hertha BSC hat ein Problem: Den Berlinern laufen die Zuschauer davon. Fast 75.000 Besucher weniger kamen in der vergangenen Saison ins Olympiastadion. Die Gründe dafür sind vielfältig, doch sie lagen auch in der destruktiven Spielweise von Pal Dardais Team. In den sozialen Netzwerken meckern die Fans wegen des wenig attraktiven Fußballs. Keine Frage, Hertha BSC ist unter Dardai erfolgreich. Fakt ist aber auch, dass keine Bundesliga-Mannschaft 2017/18 weniger Torchancen als die Berliner hatte. "Wir müssen Lösungen suchen in dieser Vorbereitung, wie wir attraktiver spielen und gerade in den Heimspielen zu mehr Torchancen kommen", fordert Manager Michael Preetz. "Es geht jetzt um eine Weiterentwicklung unseres Offensivspiels."

Bälle im Tor und im Gebüsch

Eine klare Hausaufgabe für Trainer Pal Dardai und die Mannschaft. In den Bergen des steiermärkischen Schladming geht Hertha BSC das Problem in dieser Woche an. Taktik und Torabschlüsse standen bislang auf dem Trainingsplan. Das schnelle Umschaltspiel, Pässe in die Tiefe und der Torabschluss nach Flanken ließ Dardai in den zwei täglichen Trainingseinheiten vermehrt üben. Die Ausbeute war durchwachsen. Sehenswerte Tore wechselten sich mit Luftlöchern oder Bällen im Gebüsch ab. "Es ist natürlich eine gewisse Müdigkeit da", gesteht Dardai. "Trotzdem muss man konzentriert bleiben." Restlos zufrieden ist der Trainer nach vier Tagen Schladming noch nicht. Beim Thema mehr Torgefahr sind alle Mannschaftsteile gefordert. "Ich glaube, ein Mittel ist den Ball einfach mehr laufen zu lassen", analysiert Mittelfeldspieler Arne Maier. "Weniger lange Bälle sondern eher flache Zuspiele. Eigentlich so wie wir es im Training schon immer machen. Da funktioniert es ziemlich gut, jetzt muss es halt im Spiel noch klappen." Erste Ansätze gab es beim 4:1 Testspielsieg gegen den österreichischen Zweitligisten FC Liefering: Bei den ersten beiden Treffern spielte Hertha, wie der Trainer es sich vorstellt, mit schnellen Bällen in die Tiefe. Die mitgereisten Herthafans waren jedenfalls zufrieden, ob der gezeigten Leistung.

Auf dem Weg zum attraktiven Fußball

Im bislang einzigen Testspiel ließ Dardai auch erstmals mit der in Schladming trainierten Dreierkette agieren. Noch gab es Probleme in der Abstimmung. "Man muss vor allem am Anfang sehr viel reden", erklärt Innenverteidiger Niklas Stark. "Wann geht man drauf, wann verschiebt man. Das ist schon etwas anders, als bei einer Viererkette." Für das neue System wird Hertha BSC noch ein paar Trainingseinheiten und Testspiele brauchen. "Wir sollten nicht so viel erzählen, es geht darum intern unsere Sachen zu machen und es dann auf den Platz zu bringen," macht Stark eine klare Ansage.

Kein Plattenhardt-Transfer in Sicht?

Zeit benötigen auch noch die drei Neuzugänge. Javairo Dilrosun, Pascal Köpke und Lukas Klünter wirken mannschaftlich in Österreich gut integriert, spielerisch gibt es bei allen Drei aber noch Luft nach oben. Der erste Blick der Hertha-Fans geht jeden Morgen zu Marvin Plattenhardt. Am 9. August schließt das Transferfenster in England, angeblich gibt es einige Premier League Vereine, die ein Interesse am Linksverteidiger haben. "Er fühlt sich hier wohl und wir arbeiten gern mit ihm", sagt Pal Dardai. "Wenn er geht, dann müssen alle glücklich sein. Er - aber auch der Verein." Bislang gibt es in Schladming jedoch keine Zeichen für einen Last-Minute-Wechsel des Nationalspielers.

Geht Marvin Plattenhardt (Mitte) doch noch auf den letzten Drücker für über 20 Millionen Euro Ablöse nach England? Dort schließt das Transferfenster am Donnerstag (18 Uhr). Gewissheit wird es daher erst danach geben, ob der 26-Jährige in Berlin bleibt.

Pal Dardai kann also weiter mit allen 25 Spielern arbeiten. Lediglich der australische Nationalspieler Matthew Leckie ist aktuell etwas angeschlagen. Er laboriert an Knieproblemen. "Wir wollen die Woche weiter ausnutzen. In der Offensive und im Kombinationsfußball, da müssen wir noch einiges einstudieren", kündigt Dardai weitere harte Tage in Schladming an. Nicht mit in die Steiermark reisen konnten Vladimir Darida (Knie), Davie Selke (Lungen-OP nach Pneumothorax) und Peter Pekarik (Knie). Der Verein zieht inzwischen alle Register, um das Olympiastadion zu füllen. In der neuen Saison haben Jugendliche unter 14 Jahre freien Eintritt zu den Spielen von Hertha BSC. Eine einmalige Aktion, mit dem der Zuschauerschwund aufgefangen werden soll. Doch bei Hertha wissen sie auch: Nur mit attraktivem Fußball werden die Zuschauer ins Stadion gelockt, egal ob jung oder alt.

