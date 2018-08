Hertha BSC weilt gerade im Trainingslager in Schladming. Einer, der die Schönheit der Steiermark bereits kennt, ist Valentino Lazaro. Herthas einziger Österreicher genießt sein Heimspiel - und will sich in seiner zweiten Saison in Berlin steigern. Von Jakob Rüger

"Man muss hier im Hotel nur aus dem Fenster schauen und sieht die Berge. Da kommt Heimatgefühl auf. Es ist schön wieder hier in der Region zu sein, auch wenn ich in Graz jetzt nicht direkt in den Bergen aufgewachsen bin. Es werden ein paar Freunde hier nach Schladming kommen, darauf freue ich mich sehr. Ich habe auch zu ein paar Spielern von Red Bull Salzburg Kontakt gehabt, ob die es nach Schladming schaffen wissen sie noch nicht, aber ein paar Physiotherapeuten aus der 1. Mannschaft werden sicher vorbeikommen. Das wird schön werden."

"Der Schritt nach Berlin war ein Traum. Schon mit 16 Jahren gab es Gedanken, ins Ausland zu wechseln. Ich wollte unbedingt in der deutschen Bundesliga spielen. Es war am Anfang aber schon sehr schwer für mich mit der Verletzung und der verpassten Vorbereitung. Der größte Unterschied für mich waren die neuen Mitspieler und die Abläufe. Wenn man dann aber immer mehr reinkommt in die Mannschaft und die Jungs merken, der reißt sich den Arsch auf, der gibt alles und der kann auch was, dann wird es einfacher. Von Spiel zu Spiel bin ich besser zurecht gekommen und habe die Laufwege meiner Mitspieler verstanden. Am Anfang der Hinrunde und vor allem in der Rückrunde ist es richtig gut gelaufen und das ist auch das Niveau was ich halten und dann auch steigern will."