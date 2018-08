BFC Dynamo verliert in Chemnitz

Nach dem Auftaktsieg in der neuen Regionalliga-Saison musste der BFC Dynamo am Mittwochabend die erste Niederlage hinnehmen. Vor mehr als 6.000 Zuschauern verloren die Berliner beim Chemnitzer FC mit 0:2.

In der zweiten Halbzeit hätten die Gastgeber zunächst per Elfmeter die Führung ausbauen können, als Daniel Frahn mit Berlins Patrick Brendel zusammentraf. Doch der Chemnitzer sprach mit dem Schiedsrichter, der wenig später den Strafstoß für die Gastgeber zurücknahm.

Die Berliner bestimmten zwar zunächst die Partie, gerieten jedoch schnell in Rückstand. Tobias Müller (14. Minute) brachte die Chemnitzer mit einem Distanzschuss in Führung. Nach einem Traumpass von Bilal Cubukcu verpasste Mateusz Lewandowski den Ausgleich und schoss rechts am Tor vorbei.

In der zweiten Regionalliga-Partie des Tages besiegte die VSG Altglienicke auswärts die U23 von Hertha BSC mit 3:2. Der Ex-Unioner Christopher Quiring (29. Minute) und zwei Mal Chinedu Edu (34. und 50. Minute) brachten Altglienicke im Stadion auf dem Wurfplatz mit 3:0 in Führung.

Herthas Florian Krebs (51. Minute) erzielte vor 546 Zuschauern zunächst den Anschlusstreffer und machte mit seinem zweiten Treffer in der 80. Minute die Partie noch einmal spannend. Doch die spielerisch besseren Berliner schafften den Ausgleich im eigenen Stadion nicht mehr, auch sie verloren zum ersten Mal in dieser jungen Saison. Für die VSG waren es die ersten Punkte dieser Spielzeit, in der zweiten Partie.