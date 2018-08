imago/foto2press Video: rbb UM6 | 10.08.2018 | Friedrich Rößler | Bild: imago/foto2press

Abschied von Urgestein Tabea Kemme - "Ich bin sehr stolz, für Turbine gespielt zu haben"

11.08.18 | 11:15 Uhr

Seit zwei Monaten steht der Wechsel von Turbine-Potsdam-Urgestein Tabea Kemme zum FC Arsenal London fest. Die 26-Jährige verlässt ihren Herzensverein, um eine neue Herausforderung anzunehmen. Von Lisa Surkamp



Tabea Kemme posiert vor ihrem Schatz. Er ist groß, geradezu bullig, ozeanblau und weiß auf dem Dach: Der VW Bulli ist die Leidenschaft der Potsdamerin. Dass die 26-Jährige heute stolze Besitzerin des Fahrzeugs aus dem Baujahr 1976 ist, hängt mit einem der bisher größten Erfolge ihrer Karriere zusammen. 2016 war Kemme mit der Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Brasilien. Auf den Straßen: überall Bullis. Nach einigen Tagen war die Nationalspielerin überzeugt: So ein Modell soll auch vor ihrer Tür parken. Wenn es mit dem Titel klappt, sollte die Prämie in ihr neues Zuhause auf vier Rädern fließen.

Abschied nach zwölf Jahren

Wenige Tage später verließ Tabea Kemme Brasilien mit einer Goldmedaille im Gepäck und erfüllte sich ihren Traum. Es ist die Freiheit und Unabhängigkeit, die die Nationalspielerin so schätzt. Und so verwundert es nicht, dass sich Kemme mit 26 Jahren nun auch einen anderen Traum erfüllt. Denn das Urgestein von Turbine Potsdam verlässt nach insgesamt zwölf Jahren ihren Herzensverein und wechselt, ebenso wie Teamkollegin Lia Wälti, zu Arsenal nach London. "Ich wollte für mich persönlich eine Veränderung im fußballerischen als auch im menschlichen Bereich, um den Fußball zu nutzen, um auch ins Ausland zu gehen", erzählt die Allrounderin, die schon auf fast jeder Position gespielt hat.

"Großer Verlust" für Turbine Potsdam

Die gebürtige Niedersächsin ist derzeit noch in Berlin, arbeitet nach ihrer Verletzung im März in der Reha, um im September wieder auf dem Platz zu stehen. Während sie über den Rasen des Karl-Liebknecht-Stadions geht, denkt sie an ihre lange Zeit in Potsdam zurück. "Turbine liegt mir am Herzen. Ich war 12 Jahre hier und habe mit vielen Spielerinnen lange zusammen gespielt. Es sind Freundschaften entstanden, die ich auch weiterhin pflegen werde." Auch in Potsdam wird die Frohnatur eine große Lücke hinterlassen. "Tabea Kemme war ein Urgestein, die die Ideale von Turbine im Herzen getragen hat, für uns ist es ein großer Verlust, sowohl sportlich als auch menschlich", sagt Trainer Matthias Rudolph. Auch sein Vorgänger Bernd Schröder schwärmt von der jungen Spielerin: "Da muss ich lange suchen, um jemanden zu finden, der so ist wie sie, auch die Familie. Ich kenne die Familie ganz gut, aber ich glaube, das Leben geht immer weiter."

Zum ersten Mal Profifußballerin

"Charakterlich und fußballerisch wird sie uns sehr fehlen", sagt Mitspielerin Johanna Elsig, "aber wir sind nicht aus der Welt. Wer weiß - vielleicht führt der Weg irgendwann mal zurück nach Potsdam." Ausgeschlossen scheint das nicht. Denn Kemme ist als Bundespolizistin in Brandenburg tätig. Für die kommenden zwei Jahre ist ihr Arbeitsverhältnis eingefroren. Anders als viele männliche Kollegen kann sich die 26-Jährige erstmals in ihrer Karriere ganz auf den Fußball konzentrieren. "Man kann sagen, es ist das erste Mal, dass ich Profifußballerin bin. Ich sage das immer nicht so gerne, denn das passt in meinen Augen nicht mit dem Frauenfußball zusammen." Tabea Kemme ist eine bodenständige Frau, Geld habe bei ihrem Wechsel ins Ausland keine Rolle gespielt.

Umzug nach London Anfang September

Stattdessen freut sie sich auf die Zeit, in der sich sich voll auf ihre Leidenschaften konzentrieren kann: den Fußball und ihren Bulli. Noch bis Ende August wird sie in Deutschland bleiben - Anfang September geht es dann endgültig nach London. Auch wenn die Champions-League-Siegerin von 2010 künftig in einer ganz anderen Liga kickt, will sie Turbine nicht aus den Augen verlieren. "Ich sehe sehr gespannt auf die kommende Saison von Turbine Potsdam und werde das natürlich auch alles verfolgen." Auch Besuche bei ihren ehemaligen Mitspielerinnen hat sie fest eingeplant. Wenn es die Zeit zulässt, kann sie den Roadtrip in ihre alte Heimat sogar mit ihrem Bulli antreten.



Eindrucksvolle Bilanz für Tabea Kemme

Bild: imago/Lackovic Erste Profisaison 2008: Mit zarten 16 Jahren debütierte Tabea Kemme (mi.) in Turbines Bundesligamannschaft. Im selben Jahr war sie mit den B-Juniorinnen Deutsche Meisterin geworden.

Bild: imago/Christian Schroedter Auch bis zum ersten Profititel sollte es nur noch wenige Monate dauern: 2009 feiert Kemme (re.) ihre erste Deutsche Meisterschaft mit den "großen" Turbinen, hier mit Turbine-Stürmerin Aferdita Podvorica.

Bild: imago/Matthias Koch 2010 gewann Tabea Kemme ihren hochkarätigsten Titel auf der Vereinsebene: Gegen Olympique Lyon...

Bild: imago/Matthias Koch holten sich die Turbinen die Champions League-Trophäe, gewannen mit 7:6 nach Elfmeterschießen. Abwehrspielerin Tabea Kemme war damals gerade mal 18 Jahre alt.

Gut zwei Monate später gab es wieder Grund zum Feiern: Kemme gewann im August 2010 in Bielefeld die U-20-Weltmeisterschaft | Bild: imago/Wombati

2012 gewann die Abwehrspielerin zum vierten Mal in Folge die Deutsche Meisterschaft. Mit Turbine war es der letzte Titel. | Bild: imago/Christian Schroedter

Bild: imago/Rene Schulz Mit der deutschen Nationalmannschaft vergoldete die damals 24-jährige ihr olympisches Turnier...

Bild: imago/Eibner Das 2:1 gegen die Schwedinnen in Rio de Janeiro brachte 2016 die Goldmedaille.

Bild: imago/Oliver Zimmermann Nach insgesamt zwölf Jahren, darunter zehn erfolgreichen im Profiteam, verlässt Tabea Kemme Turbine Potsdam. Ab der neuen Saison 2018/19 steht sie beim erfolgreichsten englischen Frauenclub, Arsenal LFC, unter Vertrag.

