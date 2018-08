Die Hertha-Spieler Arne Maier und Maximilian Mittelstädt stehen erstmals in ihrer Karriere im Aufgebot des U21-Kaders der deutschen Nationalmannschaft. Das gab Trainer Stefan Kuntz bei der Nominierung am Donnerstagnachmittag bekannt.

"Wir haben schwere Aufgaben vor der Brust. Mit Mexiko haben wir uns einen starken Testspielgegner ausgesucht. Das Spiel möchte ich nutzen, um die neuen Spieler kennenzulernen. Danach folgen unsere drei wichtigsten Spiele in der EM-Qualifikation. In Irland müssen wir auf den Punkt fit sein", sagt Stefan Kuntz mit Blick auf die kommenden Aufgaben im September und Oktober, wenn die zwei finalen Heimspiele gegen Norwegen und Irland folgen.

Die deutsche U21-Mannschaft bestreitet zum Saisonbeginn zwei Partien: gegen Mexiko am 7. September und in Dublin gegen Irland vier Tage später.

Weil mit Jonathan Tah und Thilo Kehrer zwei Spieler in den A-Kader der Nationalmannschaft aufrücken, muss Kuntz sein Team umstellen. "Dadurch fehlen mir meine beiden Kapitäne, was unsere Aufgabe nicht leichter macht. Trotzdem freue ich mich für die beiden und wünsche ihnen viel Erfolg. Es ist nun mal unsere Aufgabe in der U21, Spieler an die Nationalmannschaft heranzuführen."