Union Berlin vor dem Spiel in Sandhausen

Union Berlin, ungeschlagener Tabellenführer, gastiert am Sonntag in Sandhausen, dem punktlosen Vorletzten. Trotz oder gerade wegen der vielen Neuzugänge wirken die Eisernen, als könnte ihnen in dieser Übergangssaison ein Coup gelingen. Von Uri Zahavi