Bild: imago sportfotodienst

Union Berlin empfängt Aue zum Zweitligaauftakt - "Jetzt wollen wir wissen, wo wir stehen"

03.08.18 | 19:06 Uhr

"Alles glänzt, so schön neu" hat Peter Fox mal gesungen. Ob dieser Satz auch auf den neu aufgestellten 1. FC Union zutrifft, wird sich beim Zweitligaauftakt gegen Erzgebirge Aue zeigen. Unions neuer Trainer Urs Fischer jedenfalls ist positiv nervös. Von Stephanie Baczyk

Urs Fischer lacht. "Es ist nicht so, dass ich Kaffee, Cola oder Medikamente brauche", verrät Unions neuer Coach, angesprochen auf mögliche Rituale seinerseits vor der Pflichtspielpremiere am Sonntag. "Klar ist da eine gewisse Nervosität und Anspannung, aber ich glaube, das braucht es auch." Der 1. FC Union startet mit einem Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue in die neue Zweitligasaison. Mit Fischer an der Seitenlinie. Und Fischer wirkt entspannt.

"Mannschaft ist noch nicht da, wo sie sein könnte!"

Seit Anfang Juni ist der Schweizer mit den kurzen grauen Haaren Cheftrainer der Eisernen - seine Bilanz: Elf Punkte aus sechs Testspielen, darunter eine 0:3-Niederlage gegen den englischen Zweitligisten Queens Park Rangers. "Aus meiner Sicht waren es zwanzig gute Minuten. Dann erhältst du ein Gegentor und das zweite und auf einmal kam Nervosität in unser Spiel. Wir haben den Faden komplett verloren", analysiert Fischer und presst die Lippen aufeinander. "Ich glaube nicht, dass die Mannschaft schon da ist, wo sie schlussendlich sein könnte." Sieht Christopher Trimmel ähnlich. "Wir haben sehr sehr gute neue, erfahrene Spieler dabei", sagt er, der neue Kapitän des 1. FC Union. "Wir haben Spiele gezeigt, wo es in der Offensive gut war, aber dafür in der Defensive vielleicht nicht so stabil. Ich glaube, wir müssen die richtige Mischung reinbringen." Trimmel ist auf seiner rechten Abwehrseite gesetzt. Der 31-Jährige hat eine starke letzte Saison gespielt, obwohl die Köpenicker insgesamt enttäuschend abgeschnitten haben. Zehn Tore hat er vorbereitet, eins erzielt. Macht ihn summa summarum zu einem der torgefährlichsten Abwehrspieler der Liga.



Trimmel nimmt die "Oldies" in die Pflicht

"Er weiß, wann er gefragt ist, strahlt eine gewisse Ruhe aus, hat Erfahrung", beschreibt Urs Fischer das Auftreten seines neuen Spielführers. "Eine absolut gute Wahl." Man habe im Team entschieden, lange miteinander geredet, heißt es von allen Seiten. Ex-Kapitän Felix Kroos stehe hinter der Entscheidung, wird künftig Trimmels Vize sein. Und steht als einer der "Oldies" im Team in der Pflicht. "Es gibt Phasen, in denen es schlechter läuft, da müssen speziell wir erfahrenen, älteren Spieler das Spiel beruhigen", stellt Trimmel klar. "Gerade in der Rückrunde der letzten Saison haben uns so ein bisschen die Typen gefehlt." Die dürften im ersten Heimspiel der Saison gegen Aue gleich gefordert sein. "Ein schwerer Gegner", so Fischer über das Team von Trainer Daniel Meyer. "Eine Mannschaft, die aufsässig ist, sehr kompakt steht und versucht nach vorne zu verteidigen. Die geben Gas." Von den letzten drei Heimspielen gegen die Sachsen konnte Union übrigens keines gewinnen, das jüngste Aufeinandertreffen am 26. Spieltag der vergangenen Saison endete 0:0.



Das sind Unions Neuzugänge

Bild: imago/Jan Huebner Beim SC Freiburg war Rafal Gikiewicz nur Ersatztorwart. Beim 1. FC Union geht der 30-jährige als Nummer 1 in die neue Saison.

Bild: imago/Matthias Koch Mit 1,93 Meter Körpergröße soll Florian Hübner für die Lufthoheit in Unions Innenverteidigung sorgen - und den abgewanderten Abwehrchef Toni Leistner ersetzen. Hübner kam von Erstligist Hannover 96.

Bild: imago/Camera 4 Heimkehrer: Ken Reichel ist gebürtiger Berliner, wurde im Nachwuchs des SV Tasmania ausgebildet. Einzige Profi-Station des 31-jährigen Linksverteidigers: Eintracht Braunschweig.

Bild: imago/Matthias Koch Ein Wikinger für die rechte Abwehrseite: Julian Ryerson ist norwegischer U-21 Nationalspieler. Der 20-jährige ist erst seit Ende Juli in Köpenick.

Bild: imago/O.Behrendt Kommt auf Leihbasis von Hannover 96: Manuel Schmiedebach . Der 29-jährige ist in Spandau groß geworden, wurde im Hertha-Nachwuchs ausgebildet. Bei Union soll er das defensive Mittelfeld verstärken.

Bild: imago/Matthias Koch Dribbeln hat er in der Hoffenheimer Jugend gelernt: Joshua Mees soll Unions Offensivspiel ankurbeln. Zuletzt war der 22-jährige von Hoffnheim zu Jahn Regensburg verliehen.

Bild: imago/Matthias Koch Gibt schon jetzt sein letztes Hemd für Union: Stürmer Sebastian Andersson . Der 26-jährige Schwede schoss in der letzten Saison zwölf Tore für Absteiger Kaiserslautern.

Bild: imago/Eibner Zurück in Köpenick: Eigengewächs Eroll Zejnullahu war für eine Saison zum SV Sandhausen verliehen worden. Für Unions Ligakonkurrenten spielte der Mittelfeldmann 14 mal.

Bild: imago/DeFodi.de Anderthalb aufregende Jahre in Kiel: Linksverteidiger Christopher Lenz spielte mit Holstein als Leihspieler in der 3. Liga, stieg auf und schnupperte sogar zuletzt am Bundesliga-Aufstieg.

Bild: imago/Eberhard Thonfeld Urs Fischer soll aus den neuen und den alten Unionern eine Mannschaft formen. Der Schweizer wurde als Trainer zwei Mal Meister mit dem FC Basel. Union ist die erste Station im Ausland für den 52-jährigen. Play Pause Fullscreen



















Ohne Torrejón und Hübner in der Innenverteidigung

Dazu kommt: Fischer wird bei seinem Pflichtspieldebüt auf einige Profis verzichten müssen. Gerade der Ausfall der beiden Innenverteidiger Marc Torrejón und Florian Hübner schmerzt. Für sie werden wohl Marvin Friedrich und Lars Dietz, 22 und 21 Jahre alt, starten. Neben Eroll Zejnullahu stehen auch die verletzten Fabian Schönheim und Sebastian Polter nicht zur Verfügung. Der Einsatz von Felix Kroos ist fraglich. "Er ist aber eine Alternative", so Fischer. Von den sieben Neuen im Team dürfen mit Manuel Schmiedebach, Ken Reichel, Sebastian Andersson und Keeper Rafal Gikiewicz gleich vier gegen Aue von Beginn an ran. "Wir haben eine sehr gute Truppe", sagt Gikiewicz über den Teamspirit. "Die neuen Spieler haben sich schnell eingewöhnt. Jetzt müssen wir nur am Sonntag gewinnen und fertig."



Fischers Outfit? "Irgendwo zwischen sportlich und casual!"

Aufgeregt ob seines ersten Auftritts in der Zweiten Liga, und dann auch noch vor heimischer, stimmgewaltiger Kulisse, wirkt Urs Fischer nicht. "Eine gewisse Anspannung gehört aber dazu. Es geht endlich los. Wir haben doch fünf, sechs harte Wochen hinter uns und jetzt willst du auch wissen, wo du stehst", sagt er und die Augen leuchten. Und dann verrät Fischer noch, was er bei seiner Premiere tragen wird: "Irgendwas zwischen sportlich und wie sagt man... casual. In der Badehose werde ich jedenfalls nicht erscheinen."

Sendung: rbb um 6, 4.8.2018