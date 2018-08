Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat sich dagegen ausgesprochen, das Berliner Olympiastadion zu einer reinen Fußballarena umzubauen.



Die Leichtathletik-Europameisterschaft habe gezeigt, was Berlin am Olympiastadion hat, sagte Geisel dem rbb am Montag. Auch ohne Fußball könne man das Stadion mit 60.000 Zuschauern füllen.