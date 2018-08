Zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison haben die Füchse Berlin in Göppingen mit 18:21 verloren. In einer zähen Partie konnten die Berliner den Ausfall vieler verletzter Leistungsträger nicht kompensieren.

Die Füchse Berlin haben den Start in die neue Handball-Bundesliga-Saison verpatzt. Zum Auftakt verloren sie in Göppingen mit 18:21. Das Team von Trainer Velimir Petkovic, der derzeit gleich auf sechs verletzte Spieler verzichten muss, fand nicht ins Spiel und lief dann fast die gesamte Spielzeit über einem Rückstand hinterher.

Neben den Langzeitverletzten Stipe Mandalinic, Marko Kopljar und Simon Ernst fielen mit Kreisläufer Johan Koch und Rückraumspieler Fabian Wiede zwei weitere wichtige Spieler für die Füchse aus.

Wie der Verein vor der Partie mitteilte, wurde zudem Kapitän Hans Lindberg am Donnerstag am Knie operiert. Der 37-jährige Rechtsaußen hatte sich am Meniskus verletzt und fehlte dem EHF-Cup-Sieger damit ebenfalls in Göppingen. Lindberg klagte in den vergangenen Tagen über Knieschmerzen und konnte nicht trainieren. Wie lange der Däne ausfällt, ist noch unklar.