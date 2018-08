Füchse-Trainer Velimir Petkovic gilt als Mann der klaren Worte. Die hat er auch vor dem Heimspiel gegen Minden am Donnerstagabend gefunden. Seine Mannschaft sei nicht "auf dem entsprechenden Niveau gewesen", konstatiert er. Aber da müsse sie eigentlich sein.

Velimir Petkovic sagt, was er denkt. Immer gerade raus. "Ich muss sagen, dass meine Leistungsträger nicht auf dem entsprechenden Niveau waren." Der Trainer der Füchse Berlin übt vor dem Heimspiel gegen Minden am Donnerstagabend direkte Kritik an seinen Führungsspielern wie Paul Drux, Mattias Zachrisson oder Silvio Heinevetter.

Doch das muss sein, findet der 62-Jährige. Von Selbstmitleid - keine Spur. "In der letzten Saison hatten wir auch viele verletzte Spieler. Unsere Stärke war es, dass wir nicht so viel darüber gesprochen haben", sagt Petkovic.