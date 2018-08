Die Füchse Berlin haben ihr erstes Heimspiel in der neuen Handball-Bundesligasaison für sich entschieden. Mit 29:27 (16:14) schlugen sie am Donnerstagabend in der Max-Schmeling-Halle GWD Minden. Damit revanchierten sich die Berliner für die Auftaktpleite in Göppingen und stehen in der Tabelle aktuell auf dem siebten Platz.