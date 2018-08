Diskuswerfer Robert Harting hat sich mit dem Einzug ins Finale bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin seinen Traum erfüllt. Der 33-jährige Berliner erreichte zwar mit 63,29 Meter nicht die geforderte Qualifikationsweite von 64,00 Meter, schaffte es aber dennoch als Siebter ins Finale. Dieses wird am Mittwoch um 20.20 Uhr im Berliner Olympiastadion ausgetragen.

"Ich gehe schon davon aus, dass ich weiter bin", bemerkte Robert Harting nach dem ersten Qualifikationsdurchgang. "Es sei denn, acht andere Werfer entdecken heute noch die Natur des Diskuswerfens." Seine Laufbahn beendet Harting, der die gesamte Saison an einer Knieverletzung laboriert, am 2. September beim ISTAF.



Sein Bruder Christoph hat das EM-Finale hingegen überraschend verpasst. Der Olympiasieger und deutsche Meister schleuderte seinen Diskus in der zweiten Qualifikations-Runde dreimal ins Netz und schied mit drei Fehlversuchen aus. "Ich kann es mir selber nicht erklären, ich bin top in Form, ich habe ein absolut gutes Körpergefühl und ich stand da mit einer Riesenwaffe, aber ohne Munition", resümierte der jüngere Harting enttäuscht.



Auch der Titelverteidiger Piotr Malachowski aus Polen scheiterte ohne gültigen Versuch. Bester Werfer in der Qualifikation war Mitfavorit Daniel Stahl aus Schweden mit 67,07 Metern.