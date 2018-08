Bild: imago/Matthias Koch

Auch Muhammed Kiprit soll in der kommenden Saison die Offensive der Hertha verstärken. Der Mittelstürmer, der auch häufig als Kapitän zum Einsatz kam, traf in der abgelaufenen Spielzeit für die A-Junioren in 25 Spielen, 22 Mal. Der 19-Jährige ist in Berlin geboren und hat bislang ein Länderspiel für die U19 der Nationalmannschaft absolviert.